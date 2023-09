Spä­te­stens seit der inten­si­ven öffent­li­chen Dis­kus­si­on um das neue Hei­zungs­ge­setz ist die Fra­ge bei vie­len Men­schen prä­sent: wie hei­ze ich in der Zukunft am besten?

Die „Kal­te Nah­wär­me“ ist hier in vie­len Fäl­len eine sehr inter­es­san­te Opti­on. Dabei wird die in zen­tra­len, ober­flä­chen­na­hen Wär­me­tau­schern gewon­ne­ne Ener­gie den ange­schlos­se­nen Häu­sern über ein gemein­sa­mes Netz zur Ver­fü­gung gestellt. In der Regel bei Tem­pe­ra­tu­ren um 10–15 °C. Daher der Name „Kal­te Nah­wär­me­net­ze“. Die Tem­pe­ra­tu­ren wer­den dann dezen­tral mit Wär­me­pum­pen in den Häu­sern auf die gewünsch­ten Vor­lauf­tem­pe­ra­tu­ren ange­ho­ben. Hier­bei las­sen sich sehr hohe Wir­kungs­gra­de und damit nied­ri­ge lau­fen­de Kosten erzielen.

Der Ver­ein Ener­gie­wen­de ER(H)langen orga­ni­siert am Sams­tag, 30. Sep­tem­ber 2023 eine Exkur­si­on, um sich mit den Machern ver­schie­de­ner „Kal­ter Nah­wär­me­net­ze“ in und um Schro­ben­hau­sen aus­tau­schen und von deren Pro­jekt­er­fah­run­gen zu lernen.

Inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sowie Funk­ti­ons­trä­ge­rin­nen und Funk­ti­ons­trä­ger aus Kom­mu­nen sind herz­lich ein­ge­la­den, sich hier zu informieren!

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zum Ablauf und der Anmel­dung gibt es auf der Web­sei­te des Ver­eins www​.ener​gie​wen​de​-erhlan​gen​.de/