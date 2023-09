Genuss vom Fein­sten erwar­tet die Besu­che­rin­nen und Besu­cher am kom­men­den Sonn­tag, 24. Sep­tem­ber 2023, beim 6. Genuss­tag der Genuss­land­schaft Bam­berg in Vier­eth. Los geht’s um 9.30 Uhr mit einem Ern­te­dank­got­tes­dienst in der St. Jako­bus­kir­che. Im Anschluss führt ein Umzug zum Fest­zelt auf dem Park­platz Ecke Haupt­stra­ße und Wei­he­rer Stra­ße. Hier wer­den Land­rat Johann Kalb und der Schirm­herr, Mini­ster­prä­si­den­ten Dr. Mar­kus Söder, den 6. Genuss­tag offi­zi­ell eröffnen.

Von 10.00 bis 17.00 Uhr ver­wan­delt sich dann der Dorf­platz, der Kirch­berg, die Wei­he­rer Stra­ße, die Blu­men­stra­ße und Schul­stra­ße zu einem gro­ßen Spe­zia­li­tä­ten­markt. Rund 80 Kunsthandwerker‑, Spei­se- und Geträn­ke- sowie Akti­ons- und Infor­ma­ti­ons­stän­de prä­sen­tie­ren ihre Ange­bo­te. Ein bun­tes Rah­men­pro­gramm macht die­sen Tag zu einem genuss­vol­len Erleb­nis für die gan­ze Fami­lie. Vor allem wird es auch wie­der viel für die Kin­der zu erle­ben geben, wie die Lesung von Ninet­te Sar­nes, das Thea­ter des Stau­nes wird vor Ort sein und vie­le wei­te­re Ange­bo­te für die Klei­nen. Zudem bie­tet die Braue­rei Kund­mül­ler in Wei­her am Genuss­tag Braue­rei­füh­run­gen an und eine Schlep­per­aus­stel­lung lässt das Herz aller Old­ti­mer-Fans höher schlagen.