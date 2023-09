Für die viel­fäl­ti­gen und inklu­si­ven Aktio­nen zum Ken­nen­ler­nen und zum Schutz der Natur wur­de die Natur­schutz­grup­pe der Offe­nen Behin­der­ten­ar­beit (OBA) der Lebens­hil­fe Bam­berg mit „Honig­gold“ aus­ge­zeich­net. Die ehren­amt­li­che Grup­pen­lei­te­rin Anja Kon­zel­mann und Pres­se­spre­cher Phil­ip­pe Eulig nah­men den ersten Preis mit gro­ßer Freu­de ent­ge­gen. „Jah­re­lan­ges segens­rei­ches Wir­ken, ohne dass die Öffent­lich­keit davon groß etwas mit­be­kom­men hat – wie kann das sein?!“ stell­te sich die Lau­da­to­rin, Ilo­na Muni­que, die Fra­ge. „Genau dafür ist der jähr­lich ver­ge­be­ne Bie­nen­stadt-Bam­berg-Umwelt­preis (BBU) schließ­lich da, um sicht­bar zu machen, wer Gutes tut.“ Und das ist bei der OBA-Natur­schutz­grup­pe, die aus Men­schen mit und ohne Behin­de­rung besteht, seit 2011 monat­lich der Fall, indem sie in Zusam­men­ar­beit mit ande­ren ört­li­chen Natur­schutz­ver­bän­den Bach­läu­fe und Land­schaf­ten vom Müll befrei­en, Ver­stecke für Tie­re anle­gen, bei der Kar­tof­fel­ern­te hel­fen, Wild­bie­nen­nist­hil­fen und ein Stor­chen­nest bau­en und vie­les mehr.

Zwei­ter Preis

Die vom För­der­kreis Bie­nen­le­ben Bam­berg (FKBB) aus­ge­lob­ten Prei­se sind vor allem für jene gedacht, die sich in beson­de­rem Maße für die Bie­nen- und Insek­ten­welt und den Erhalt ihres Lebens­raums sowie für die Imke­rei und Honig­er­zeu­gung ein­set­zen. So, wie Josef „Jupp“ Schrö­der mit sei­nen regel­mä­ßi­gen Gar­ten­ar­ti­keln im FT, in wel­chen er immer wie­der auch die Bie­nen her­vor­hebt. Dafür, und für das Lebens­werk sei­nes beruf­li­chen wie ehren­amt­li­chen Ein­sat­zes für die Natur wur­de er mit dem zwei­ten Preis geehrt. „Ich bin noch nie fürs Schrei­ben aus­ge­zeich­net wor­den“, staun­te der ehe­ma­li­ge Kreis­fach­be­ra­ter, „doch ich sit­ze tat­säch­lich oft näch­te­lang, um wöchent­lich mei­ne bis zu acht Sei­ten für zwei Zei­tun­gen zu schrei­ben. Dabei muss ich noch nicht ein­mal im Inter­net recher­chie­ren, das habe ich alles im Kopf!“, schmun­zelt der über acht­zig­jäh­ri­ge Pen­sio­när, des­sen wie­der­hol­te Sen­sen-Work­shops im Bie­nen­gar­ten oder auf sei­ner drei Hekt­ar gro­ßen Bio­flä­che in Lich­ten­fels reich­lich Zulauf finden.

Auf­grund Punkt­gleich­heit eben­falls mit „Sil­ber­lin­de“ aus­ge­zeich­net wur­de Andre­as Märtl­bau­er, der sich als Refe­rent und Mit-Orga­ni­sa­tor eini­ger FKBB-Exkur­sio­nen ver­dient gemacht hat. Doch mehr noch für sei­nen Ein­satz zu einer bie­nen­freund­li­chen spä­te­ren Mahd der Blüh­wie­sen in den Bug­er Wie­sen im Rah­men des Feld­ler­chen­schutz­pro­jeks, die auch den Wild- wie Honig­bie­nen zugu­te kommt. „Es ist nicht so ein­fach, Land­wir­te davon zu über­zeu­gen, einer Aus­gleichs­zah­lung zuzu­stim­men“, bekennt der Spre­cher des Arbeits­kreis Reg­nitzaue im Lan­des­bund für Vogel­schutz und Natur­schutz (LBV), der sich einen Namen mit dem Schutz der Kies­brü­ter des Strul­len­dor­fer Kies­in­sel-Bio­tops gemacht hat. Wei­te­re Aktio­nen des lei­den­schaft­li­che Vogel­schüt­zers und pas­sio­nier­ten Foto­gra­fens zie­len auf die Ver­sor­gung von Kin­der­gär­ten und Spiel­plät­zen mit Vogel­trän­ken ab.

Einen Aner­ken­nungs­preis erhielt die Soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft Bam­berg (Sola­wi) für deren Ein­satz zu einer nach­hal­ti­gen und soli­da­ri­schen Leben­wei­se der Bam­ber­ger Bevöl­ke­rung und ihrer Unter­stüt­zung der Wild- und Honig­bie­nen­ak­tio­nen ihres Mit­glieds Yan­eth Klein.

Die Aus­zeich­nun­gen erfolg­ten anläss­lich der Sai­son-Abschluss­fei­er der Bie­nen-Info­Wa­be. Für den kul­tu­rel­len Rah­men boten das Duo „Bau­klöt­ze stau­nen“ um Patrick Lum­ma und Rein­hard Sures altes Lied­gut und irisch-deut­sche Folk­songs. Die Bie­nen-Info-Wabe öff­net wie­der an Ostern und nach­fol­gend jeden drit­ten Sonn­tag im Monat bis Sep­tem­ber. Infor­ma­tio­nen unter https://​bie​nen​-leben​-in​-bam​berg​.de.