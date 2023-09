Die aus­füh­ren­de Fach­fir­ma hat den Markt Igens­dorf infor­miert, dass die Bau­ar­bei­ten zur Sanie­rung der Orts­durch­fahrt Igens­dorf und Mit­tel­dorf kurz vor dem Abschluss ste­hen. In der Woche vom 25.- 29. Sep­tem­ber 2023 erfolgt der flä­chi­ge Ein­bau der Asphalt­deck­schicht. Hier­für wird am 25. und 26.09.23 gemäß Plan von der Bay­reu­ther Str. 15 bis etwa 50 m hin­ter dem Orts­schild Rich­tung Ecken­tal die Fahrt­rich­tung Bay­reuth (gera­de Haus­num­mern) gesperrt. Vom 27.–29.09.23 ist dann die Fahrt­rich­tung Nürn­berg (unge­ra­de Haus­num­mern) betrof­fen. Die Zufahrt zu den anlie­gen­den Grund­stücken ist mit Ein­schrän­kung möglich.

Asphal­tie­rung am 26. und 28.09.2023

An den Tagen der Asphal­tie­rung (am 26.09.2023 Fahr­bahn in Rich­tung Gräfenberg/​Bay­reuth und am 28.09.2023 Fahr­bahn in Fahrt­rich­tung Nürn­berg) ist die Stra­ße jedoch grund­sätz­lich nicht befahrbar.

Die Anwoh­ner wer­den gebe­ten, an den Asphal­tie­rungs­ta­gen ggfs. ihre Fahr­zeu­ge außer­halb des Bau­fel­des zu par­ken. Anwoh­ner und Anlie­ger­ver­kehr (Lie­fe­ran­ten, Pfle­ge­dien­ste etc.) vom Brunn­feld­weg über den Burg­stall­weg, wei­ter über die Lohe­stra­ße bis hin zum Wert­stoff­hof kön­nen an die­sen Tagen die B2 aus­schließ­lich über die Aus­fahrt am Wert­stoff­hof anfah­ren. Ret­tungs­dien­ste dür­fen passieren.

Müll­ton­nen bit­te am Abend vor dem Abhol­tag (26.09. Papier­ton­ne, 28.09. Bio­ton­ne) auf die nicht gesperr­te Stra­ßen­sei­te bringen.

Der Durch­gangs­ver­kehr wird ein­sei­tig mit einer Ampel­re­ge­lung am Bau­feld vor­bei­ge­führt. Daher ist in der Woche vom 25. bis 29. Sep­tem­ber mit grö­ße­ren Rück­staus zu rech­nen. Die Orts­durch­fahrt Igens­dorf soll­te nach Mög­lich­keit groß­räu­mig umfah­ren werden.

Die Sper­rung des Bahn­über­gangs soll mit Abschluss der Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten been­det wer­den. Ab dem 30.09.23 ste­hen dann ledig­lich noch Rest­ar­bei­ten an, die zu gerin­ge­ren Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen führen.