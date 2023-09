Der in Bay­reuth gebo­re­ne Harald Burk­hardt konn­te in die­sen Tagen sein 40-jäh­ri­ges Dienst­ju­bi­lä­um bei der Stadt Bay­reuth fei­ern. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger dank­te ihm im Namen der Stadt und auch per­sön­lich für sein lang­jäh­ri­ges dienst­li­ches Engagement.

Harald Burk­hardt erlang­te 1983 sei­ne Fach­hoch­schul­rei­fe und star­te­te sei­ne Aus­bil­dung zum Ver­wal­tungs­wirt im mitt­le­ren Ver­wal­tungs­dienst bei der Stadt Bay­reuth am 1. Sep­tem­ber 1983. Nach sei­ner Aus­bil­dung arbei­te­te Burk­hardt von 1985 bis 1992 als Sach­be­ar­bei­ter beim Amt für öffent­li­che Ord­nung (mit Unter­bre­chung von April 1986 bis Juni 1987 wegen Grund­wehr­dienst). 1992 bis 1994 schloss er in einem Auf­stiegs­ver­fah­ren das Stu­di­um zum Diplom-Ver­wal­tungs­wirt (FH) ab. Nach zwei Jah­ren im Jugend­amt wech­sel­te er 1996 zunächst als Sach­ge­biets­lei­ter in das Stra­ßen­ver­kehrs­amt, in dem er dann von 2002 bis 2005 die stell­ver­tre­ten­de Dienst­stel­len­lei­tung inne­hat­te. Im Juni 2005 kehr­te Burk­hardt ins Ord­nungs­amt zurück, um dort bis 2011 zunächst kom­mis­sa­risch (2005 bis 2006) als stell­ver­tre­ten­der Dienst­stel­len­lei­ter zu arbei­ten. Am 1. Janu­ar 2012 über­nahm Burk­hardt die Dienst­stel­len­lei­tung des Amtes für Brand- und Kata­stro­phen­schutz, von 2018 bis 2022 die Lei­tung des damals zusam­men­ge­leg­ten Amtes für öffent­li­che Ord­nung, Brand- und Kata­stro­phen­schutz. Seit dem 1. August 2022 ist Burk­hardt Geschäfts­lei­ter des Zweck­ver­bands für Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr­alar­mie­rung Bayreuth/​Kulmbach, eine Auf­ga­be, die er bereits von 2008 bis 2018 – damals noch zusätz­lich – innehatte.