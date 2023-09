Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­die­be festgenommen

Am Frei­tag­abend (22.09.2023), gegen 17:40 Uhr, konn­te der Laden­de­tek­tiv eines Bau­mark­tes im Erlan­ger Stadt­we­sten einen 44 – jäh­ri­gen Mann und sei­ne eben­falls 44 – jäh­ri­ge weib­li­che Beglei­te­rin dabei beob­ach­ten, als die­se gemein­schaft­lich diver­se Waren im Gesamt­wert in Höhe von über 486 Euro entwendeten.

Dem Laden­de­tek­tiv gelang es die bei­den Per­so­nen beim Ver­las­sen des Geschäf­tes anzu­hal­ten und die Erlan­ger Poli­zei zu ver­stän­di­gen, wel­che hier­nach den Sach­ver­halt aufnahmen.

Zu einem ander­wei­ti­gen Laden­dieb­stahl kam es eben­falls am Frei­tag­abend, gegen 18:15 Uhr, in einem Ein­kaufs­zen­trum in der Erlan­ger Innen­stadt. Auch in die­sem Fall konn­te der Laden­de­tek­tiv des Geschäf­tes den 51 – jäh­ri­gen Täter bei der Tat­aus­füh­rung erwi­schen, als er Kopf­hö­rer im Wert von rund 50 Euro an sich nahm und das Geschäft ver­ließ, ohne die Ware zu bezah­len. Durch die hin­zu­ge­ru­fe­nen Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei konn­te schließ­lich bei einer Durch­su­chung des 51 – Jäh­ri­gen wei­te­re Waren auf­ge­fun­den wer­den, wel­che die­ser zuvor aus ver­schie­de­nen Geschäf­ten in der Erlan­ger Innen­stadt ent­wen­det hatte.

Sowohl gegen die bei­den 44 – Jäh­ri­gen, als auch gegen den 51 – jäh­ri­gen Täter wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren auf­grund des vor­lie­gen­den Laden­dieb­stahls eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Zwei Fäl­le des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort beschäf­ti­gen der­zeit die Poli­zei Höch­stadt an der Aisch.

Fall 1:

Im Zeit­raum von Don­ners­tag­abend bis Frei­tag­mit­tag wur­de in Ster­pers­dorf eine Grund­stücks­mau­er ange­fah­ren. Hier wur­de die Blech­ab­deckung beschä­digt und es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1000 Euro.

Auf­grund der Anstoß­hö­he wird beim Unfall­ver­ur­sa­cher von einem land­wirt­schaft­li­chen Fahr­zeug ausgegangen.

Fall 2:

Hier stell­te die Geschä­dig­te in den Mor­gen­stun­den des Frei­tags ihren Pkw an ihrer Arbeits­stel­le, einem Schnell­re­stau­rant, in Grems­dorf ab. Als sie abends am sel­ben Tag wie­der zu ihrem Auto kam war die­ses vor­ne links nicht uner­heb­lich beschä­digt. Der Scha­den wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

In bei­den Fäl­len wur­de der Unfall von den Ver­ur­sa­chern nicht gemel­det und sie ent­fern­ten sich uner­kannt. Die Poli­zei Höch­stadt bit­tet um Hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 09193/6394–0.