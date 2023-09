Das histo­ri­sche Muse­um Bay­reuth bie­tet am kom­men­den Sonn­tag in sei­ner Rei­he „Sab­ber­lod – unse­re öffent­li­chen Füh­run­gen“ wie­der einen muse­ums­päd­ago­gi­schen Stadt­rund­gang an.

Ter­min: SONN­TAG, 24.09.23, 14:00 UHR

SAB­BER­LOD – UNSE­RE ÖFFENT­LI­CHEN FÜHRUNGEN

THE­MA: BAY­REU­THER BIER­GE­SCHICH­TE BIS ZUR FRÜ­HEN INDUSTRIALISIERUNG

Akti­en­ge­sell­schaf­ten, Pri­vat­braue­rei­en, Kom­mun­braue­rei­en und Bier­lie­sel… Viel wird es zu erfah­ren geben in die­sem sehr spe­zi­el­len muse­ums­päd­ago­gi­schen Stadt­rund­gang. Mit Kunst­hi­sto­ri­ke­rin und Muse­ums­päd­ago­gin Hei­ke Schul­te fol­gen wir den Spu­ren eines der wich­tig­sten Lebens­mit­tel in unse­rer Stadt und zugleich einem wich­ti­gen Aspekt der Indu­strie­ge­schich­te Bayreuths.

TREFF­PUNKT: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4

KOSTEN: 1 € pro Pers.

DAU­ER: ca. 90 Min.