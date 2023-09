Riff­pi­ra­ten entern „PJs“ am 3. Oktober

Ver­scho­ben ist nicht auf­ge­ho­ben. Nach­dem ihr geplan­tes Som­mer­fest zwei­mal auf Grund der Wet­ter­la­ge buch­stäb­lich ins Was­ser fiel, lädt die Eller­ta­ler SPD nun zu einem trocke­nen Herbst­fest in die Pödel­dor­fer Rock­knei­pe „PJs“ ein. Am 3. Okto­ber, dem Tag der Deut­schen Ein­heit, entern ab 18.30 Uhr die „Riff­pi­ra­ten“ mit ihrem wit­zig-trei­ben­den Ponk ´n´ Roll die Büh­ne des kul­ti­gen Musik-Pubs. In einer Fra­ge­run­de wer­den sich die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten vorstellen.

Der Ein­tritt ist frei.