AWO bedankt sich für 30-jäh­ri­gen Einsatz

„Insta­gram für Oldies“ – so beti­telt Ingrid Wag­ner ihr per­sön­li­ches Album aus ihrer Zeit bei der AWO. Und es gibt wirk­lich vie­le Bil­der und Zei­tungs­ar­ti­kel dar­in zu ent­decken. Seit dem 1. Sep­tem­ber 1993 und somit seit über 30 Jah­ren ist Ingrid Wag­ner schon als Heil­päd­ago­gin beim AWO Kreis­ver­band Kulm­bach e. V. tätig. Doch die ersten Berüh­run­gen mit dem Sozi­al­ver­band hat­te sie bereits im Jahr 1976 als Vor­prak­ti­kan­tin im AWO Kin­der­gar­ten „Am Rasen“. Von 1988 bis 1991 über­nahm sie die Lei­tung der Kin­der- und Senio­ren­grup­pen sowie des Erwach­se­nen­bil­dungs­wer­kes im AWO Bür­ger­zen­trum in Main­leus. Als Heil­päd­ago­gin in der AWO Früh­för­de­rung war sie 17 Jah­re lang bis 2010 tätig, spe­zi­ell im Fach­dienst für inte­gra­ti­ve Kin­der­ta­ges­ein­rich­tun­gen und im sozia­len Kom­pe­tenz­trai­ning an Grund­schu­len. Seit­her lei­tet und koor­di­niert Ingrid Wag­ner das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Main­leus AWO-Bür­ger­zen­trum und enga­giert sich sehr im Rah­men von ver­schie­de­nen Initia­ti­ven, wie zum Bei­spiel mit Ange­bo­ten der inter­kul­tu­rel­len Woche.

Zur Ehrung ihres jahr­zehn­te­lan­gen Ein­sat­zes und Enga­ge­ments über­reich­te ihr nun AWO Haupt­ge­schäfts­füh­re­rin Mar­git Vogel eine per­sön­li­che Auf­merk­sam­keit und bedank­te sich im Namen der AWO für ihre her­aus­ra­gen­de Treue.