World-Clean-Up-Day in Forchheim

Der World-Clean-Up-Day fin­det immer am drit­ten Sams­tag im Sep­tem­ber statt und an ihm wird welt­weit in vie­len Städ­ten und Gemein­den Müll gesam­melt. Auch Forch­heim for Future hat­te wie­der zu einem Clean-Up rund um den Bahn­hof her­um auf­ge­ru­fen. Das Wet­ter und der Sams­tag­nach­mit­tag führ­ten dazu, dass nur weni­ge Akti­ve teil­nah­men, aber den­noch wur­den erheb­li­che Müll­men­gen gesam­melt, dar­un­ter auch ein Fahr­rad, das in einem Gebüsch lag. Hin­zu kamen _​leere Becher, vol­le Win­deln, Ziga­ret­ten­kip­pen, Pla­stik­ver­packun­gen, lee­re Glas­fla­schen und Ähnliches.

Auch in den kom­men­den Mona­ten wird es ein monat­li­ches Clean-Up geben, um sich für ein sau­be­re­res Forch­heim und eine gesün­de­re Umwelt ein­zu­set­zen. Die Ter­mi­ne dafür fin­den Inter­es­sier­te auf der Home­page­von Fo4F: https://​forch​heim​-for​-future​.de/​c​l​e​a​n​-​up/