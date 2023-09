WAREN­TAUSCH­TAG AM 7. OKTO­BER IN DER ALTEN PAKETHALLE

Tau­schen statt kau­fen für mehr Nach­hal­tig­keit: Am Sams­tag, 7. Okto­ber 2023, fin­det in der Alten Paket­hal­le am Güter­bahn­hof von 11 bis 16 Uhr der Waren­tausch­tag des Green Deal Coburg 2030 statt. Alles, was noch gut und brauch­bar ist und was man mit zwei Hän­den tra­gen kann – zum Bei­spiel Klei­dung, Bücher, Haus­halts­wa­ren, Deko- und Elek­tro­ar­ti­kel – kann am Vor­tag (Frei­tag, 6. Okto­ber 2023) zwi­schen 17 und 20 Uhr in der Alten Paket­hal­le abge­ge­ben werden.

Der Besuch des Waren­tausch­tags am Sams­tag lohnt sich gleich dop­pelt: Zum einem kann man beim Stö­bern neue Lieb­lings­stücke ent­decken, zum ande­ren fin­det ab 15 Uhr der Tag der offe­nen Tür im benach­bar­ten Glo­be statt. Und noch ein Plus für mehr Nach­hal­tig­keit: Übrig­ge­blie­be­ne Waren wer­den an das sozia­le Kauf­haus „Echt herz­lich“ am Hei­mat­ring gespendet.