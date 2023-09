Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Rad­fah­rer fährt gegen gepark­tes Auto und ver­letzt sich

COBURG. Mit Schnitt­wun­den an der Hand brach­te der Ret­tungs­dienst am Mitt­woch­abend einen 36-Jäh­ri­gen nach einem Unfall mit einem Fahr­rad in die Not­auf­nah­me des Cobur­ger Klinikums.

Der Rad­fah­rer war um 21:15 Uhr im Kalen­der­weg unter­wegs. Als die­ser von der Rodach­er Stra­ße aus kom­mend den Kalen­der­weg befuhr, über­sah der Rad­fah­rer einen am Fahr­bahn­rand gepark­ten Renault und prall­te gegen das Fahr­zeug­heck. Durch die Wuch­te des Auf­pralls ver­letz­te sich der Rad­fah­rer an der rech­ten Hand und beschä­dig­te die Heck­schei­be des Autos. Dabei zog er sich die Schnitt­wun­den zu, die einer ärzt­li­chen Behand­lung bedurf­ten. An Auto und Fahr­rad ent­stand ein Sach­scha­den von 1.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei nahm einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

VW-Fah­rer über­sieht Moped­fah­rer und stößt mit die­sem zusammen

COBURG. Wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei gegen einen 19-jäh­ri­gen Fahr­an­fän­ger, der mit sei­nem VW am Mitt­woch­nach­mit­tag einen Ver­kehrs­un­fall mit einem Moped­fah­rer verursachte.

Beim Abbie­gen von der Ufer­stra­ße in die Kar­che­stra­ße über­sah der VW-Fah­rer den 16-jäh­ri­gen Zwei­rad­fah­rer und stieß mit die­sem im Ein­mün­dungs­be­reich zusam­men. Durch den Zusam­men­stoß ver­letz­te sich der Moped­fah­rer an der rech­ten Hand und wur­de vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Am Moped ent­stand nur gerin­ger Sach­scha­den. Das Kraft­rad wur­de von einem Abschlepp­dienst zur Eigen­tums­si­che­rung gebor­gen. Die Betriebs­flüs­sig­kei­ten des Zwei­rads ent­fern­ten die Cobur­ger Ent­sor­gungs­be­trie­be von der Fahr­bahn. An Auto und Moped ent­stand ins­ge­samt ein Sach­scha­den in Höhe von 5.000 Euro.

Land­kreis Kulm­bach / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Wahl­pla­kat beschmiert

LUD­WIG­S­CH­OR­GAST, LKR. KULM­BACH. Diens­tag­nacht beschmier­te ein Unbe­kann­ter ein Groß­wahl­pla­kat der CSU. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Zwi­schen 18 Uhr am Diens­tag­abend und 7.30 Uhr am Mitt­woch­mor­gen besprüh­te der Täter ein Groß­wahl­pla­kat der CSU mit blau­er Far­be. Das Pla­kat war auf­ge­stellt im Bereich der Auf­fahrt „An der Arnitz“ zur B303. Mit dem Graf­fi­ti ver­un­stal­te­te der Unbe­kann­te den abge­bil­de­ten Poli­ti­ker und brach­te den Schrift­zug „AFD“ an. Der Sach­scha­den wird auf einen mitt­le­ren drei­stel­li­gen Euro­be­trag geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zur Sach­be­schä­di­gung am Wahl­pla­kat machen? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bayreuth.