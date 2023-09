2. Erlan­ger “Fan­cy Women Bike Ride”: Fla­nie­ren auf Fahrrädern

Am “World Car Free Day” fand auch in Erlan­gen der “Fan­cy Women Bike Ride” mit 55 Teil­neh­me­rin­nen statt. Ein Fahr­rad-Event von Frau­en für Frau­en, welt­weit in über 200 Städ­ten. “Rad­fah­ren ohne Sport-Out­fit und dafür mit Blu­men. Wir brau­chen kei­ne teu­re Tech­nik, wir fei­ern die letz­ten Tage des Som­mers.”, so die Ver­an­stal­te­rin Chloé Heu­sel. Der “Fan­cy Women Bike Ride” steht für ent­spann­tes und siche­res Fahr­rad­fah­ren. Für die zahl­rei­chen Pas­san­ten, die am Sonn­tag Nach­mit­tag in der Stadt unter­wegs waren, war die fröh­li­che Frau­en­grup­pe mit ihren bunt geschmück­ten Rädern ein schö­nes Erleb­nis, das mit Bei­fall und Win­ken beglei­tet wur­de. An der senio­ren­freund­li­chen, d.h. völ­lig ebe­nen Strecke wur­de mehr­fach pau­siert, und es gab inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen zu Stra­ßen und Stel­len, die einen Bezug zu Frau­en haben.

Save the date

Im kom­men­den Jahr wird die Ver­an­stal­tung am Sonn­tag, den 22. Sep­tem­ber 2024 stattfinden.