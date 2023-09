Lecke­res Dan­ke­schön: Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­man bedankt sich bei städ­ti­schem Bau­hof für wert­vol­len Einsatz

Man sieht sie oft Tag und auch Nacht in ihrer oran­ge­far­be­nen Arbeits­klei­dung im Stadt­ge­biet Kulm­bach: Sie sor­gen für freie Stra­ßen im Win­ter und für eine sau­be­re, gepfleg­te Stadt in den som­mer­li­chen Ver­an­stal­tungs­mo­na­ten. Für ihren wert­vol­len Ein­satz woll­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann des­halb den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des städ­ti­schen Bau­ho­fes auf­rich­tig Dan­ke­schön sagen. Des­halb schau­te er mit einer gro­ßen Box Leber­kä­se und fri­schen Bröt­chen beim Bau­hof­team rund um Lei­ter Micha­el Bar­nickel vorbei.

„Ich möch­te mich bei Ihnen allen für Ihren beson­de­ren Ein­satz für unse­re Stadt und ihre Bewoh­ner bedan­ken!“, sag­te OB Leh­mann zu den rund 90 Bau­hof­be­schäf­tig­ten. „Sie alle sind immer vor Ort, wenn Sie gebraucht wer­den und arbei­ten unter Umstän­den, die oft alles ande­re als ein­fach sind! Ich den­ke da bei­spiels­wei­se an den Win­ter­dienst in den kal­ten Mona­ten. Mit­ten in der Nacht fah­ren Sie durch unse­re Stra­ßen und räu­men und streu­en, da kann es noch so früh, so dun­kel und so kalt sein – auf Sie alle ist ein­fach Ver­lass!“, so Leh­mann weiter.

Der Ober­bür­ger­mei­ster erin­ner­te zusätz­lich an die Arbeits­ein­sät­ze rund um die zahl­rei­chen Ver­an­stal­tun­gen in Kulm­bach. „Beim Spar­tan Race, beim Alt­stadt­fest und auch beim Bier­fest: Es fängt bei den Stra­ßen­sper­run­gen an und hört nach den Events mor­gens mit dem Rei­ni­gen der Plät­ze auf. Auch hier ist unser Bau­hof rund um die Uhr im Ein­satz und das mei­stens noch, bevor es die Besu­cher und Ein­hei­mi­schen mitbekommen.“

Das Bau­hof­team freu­te sich sehr über die def­tig-lecke­re Über­ra­schung! „Das ist eine tol­le Akti­on und zeigt, dass die Arbeit der Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen wahr­ge­nom­men und wert­ge­schätzt wird“, so Bau­hof­lei­ter Micha­el Bar­nickel. Sein Stell­ver­tre­ter Micha­el Dörsch ergänzt: „Bei einer Brot­zeit sagen wir natür­lich nie Nein!“