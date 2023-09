BURG­WIND­HEIM, LKR. BAM­BERG. In Burg­wind­heim geriet am Don­ners­tag­mor­gen eine Lager­hal­le in Brand. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermittelt.

Am Don­ners­tag­mor­gen, gegen 05.45 Uhr, ging die Mel­dung über eine bren­nen­de Holz­ver­ga­ser­an­la­ge in Burg­wind­heim ein. Kräf­te der Poli­zei und der umlie­gen­den Feu­er­weh­ren eil­ten umge­hend zum Brandort.

Die Lager­hal­le, in der Hack­schnit­zel lager­ten, wur­de durch das Feu­er so stark beschä­digt, dass sie ver­mut­lich abge­ris­sen wer­den muss. Der Scha­den liegt im unte­ren sie­ben­stel­li­gen Euro­be­reich. Brand­ur­sa­che ist ver­mut­lich ein tech­ni­scher Defekt.

Die Feu­er­wehr ist mit zir­ka 140 Ein­satz­kräf­ten vor Ort. Die Lösch­ar­bei­ten dau­ern noch an, da immer wie­der klei­ne Glut­ne­ster aufflammen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen aufgenommen.