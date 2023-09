Mehr Abküh­lung in der Stadt

Die zuneh­men­de Hit­ze macht vie­len Men­schen zu schaf­fen. Es wächst das Bedürf­nis nach Abküh­lung und Zugang zum Was­ser im stadt­na­hen Raum. „Es gibt kein öffent­li­ches Was­ser­tret­becken im Stadt­ge­biet und auch kaum begeh­ba­re Was­ser­flä­chen, wie bei­spiels­wei­se der Brun­nen am Ohm­platz. Tret­becken sind bei Men­schen jeden Alters beliebt, berei­ten Spaß und för­dern die Gesund­heit“, so Dr. Bir­git Maren­bach, eine der bei­den Grü­nen Fraktionsvorsitzenden.

Mit einem Stadt­rats­an­trag will die Grü­ne Frak­ti­on neue Stand­or­te für begeh­ba­re Was­ser­flä­chen sowie ein Was­ser­tret­becken in Erlan­gen schaf­fen. Bereits im Som­mer 2024 sol­len eine oder meh­re­rer Maß­nah­men rea­li­siert wer­den. Dies könn­te auch ein wirk­sa­mer Bau­stein im geplan­ten Hit­ze­ak­ti­ons­plan werden.

Antrag: Was­ser­tret­becken und zugäng­li­che Wasserflächen

Die zuneh­men­de Hit­ze macht vie­len Men­schen zu schaf­fen und es wächst das Bedürf­nis nach dem Zugang zum Was­ser und nach Abküh­lung im stadt­na­hen Raum. In Erlan­gen ist das Baden in der Reg­nitz aus ver­schie­de­nen Grün­den unter­sagt. Es gibt zu wenig öffent­lich zugäng­li­che Was­ser­tret­becken oder begeh­ba­re Was­ser­flä­chen, wie bei­spiels­wei­se der Brun­nen am Ohmplatz.

Begeh­ba­re Was­ser­flä­chen und Tret­becken sind bei Men­schen jeden Alters beliebt und erfreu­en sich gro­ßen Zuspruchs. Sie berei­ten Spaß und lei­sten auch einen Bei­trag zur Gesundheitsvorsorge.

Wir bean­tra­gen:

Die Ver­wal­tung zeigt kurz­fri­stig mög­li­che Stand­or­te für begeh­ba­re Was­ser­flä­chen und ein Was­ser­tret­becken auf und stellt sie im zustän­di­gen Aus­schuss vor. Ziel soll dabei sein, dass bereits im Som­mer 2024 eine oder meh­re­rer Maß­nah­men umge­setzt wer­den kön­nen.

Ker­stin Heu­er, Spre­che­rin für Pla­nen und Bauen

Dr. Bir­git Maren­bach, Fraktionsvorsitzende