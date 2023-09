Ver­an­stal­tun­gen und Pro­jek­te in der Bil­dungs­re­gi­on Land­kreis Forchheim

Die Bil­dungs­re­gi­on im Land­kreis Forch­heim bie­tet auch in die­sem Jahr eine brei­te Palet­te von Ver­an­stal­tun­gen und Pro­jek­ten, die Bil­dung und Gemein­schaft fördern.

Online-Daten­bank mit frei­en Aus­bil­dungs­plät­zen in der Region

Auf der Home­page der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Forch­heim fin­den Sie eine Liste der aktu­ell noch frei­en Aus­bil­dungs­stel­len in unse­rer Regi­on mit Ein­tritts­ter­min 2023. Die Listen sind über­sicht­lich nach Regio­nen geord­net und alpha­be­tisch nach Aus­bil­dungs­be­ru­fen sor­tiert. Zudem sind sie farb­lich nach Stadt/​Landkreis Bam­berg bzw. Land­kreis Forch­heim mar­kiert. Die­se Infor­ma­tio­nen wer­den bis Novem­ber regel­mä­ßig aktualisiert.

Kosten­lo­se digi­ta­le Eltern­aben­de zur Berufs­wahl von Jugendlichen

Die Prak­ti­kums­bör­se „sprung­brett bay­ern“ von SCHU­LE-WIRT­SCHAFT Bay­ern bie­tet eine kosten­lo­se digi­ta­le Eltern­abend-Rei­he für Eltern von Jugend­li­chen vor dem Schul­ab­schluss an. Ab Diens­tag, 10. Okto­ber 2023, wer­den an 4 Aben­den der Berufs­wahl­pro­zess erläu­tert und Wege auf­ge­zeigt, wie Eltern ihre Kin­der in die­sem Pro­zess unter­stüt­zen kön­nen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Ter­mi­nen und Inhal­ten fin­den Sie hier. Wei­te­re Infos: Hei­ke Kohl, heike.​kohl@​bbw.​de, Tel.: 089 44108–181

Euro­päi­sche Woche des Sports vom 23. bis 30. Sep­tem­ber 2023

Der Land­kreis Forch­heim betei­ligt sich erst­ma­lig an der EU-Kam­pa­gne „Euro­päi­sche Woche des Sports“. In der Zeit vom 23. bis 30. Sep­tem­ber 2023 haben Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, an ver­schie­de­nen Bewe­gungs­an­ge­bo­ten im Land­kreis teil­zu­neh­men und neue Sport­ar­ten aus­zu­pro­bie­ren. Das über­ge­ord­ne­te Ziel die­ser Akti­ons­wo­che lau­tet: „Gemein­sam (mehr) bewe­gen“. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und eine Liste aller Aktio­nen fin­den Sie hier.

Woche der see­li­schen Gesund­heit vom 10. bis 20. Okto­ber 2023

Die Psy­cho­So­zia­le Arbeits­Ge­mein­schaft Bam­berg-Forch­heim hat für die „Woche der see­li­schen Gesund­heit“ vom 10. bis 20. Okto­ber eine Ver­an­stal­tungs­rei­he zusam­men­ge­stellt. Unter dem Mot­to „Gemein­sam statt ein­sam“ wer­den Ange­bo­te zur Unter­stüt­zung bei der Bewäl­ti­gung von Äng­sten, Ein­sam­keit und ande­ren per­sön­li­chen oder psy­chi­schen Kri­sen in unsi­che­ren Zei­ten wie Krieg und Kli­ma­wan­del ange­bo­ten. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und den Fly­er zum Down­load fin­den Sie hier.

„Mach­Mit“ – Online-Kar­te für Orte kul­tu­rel­ler Bildung

Ab dem 1. Sep­tem­ber 2023 wird im Rah­men der Akti­on „Mach­Mit! – Fin­de, was deins ist“ erst­mals eine Online-Kar­te ver­füg­bar sein, auf der Kin­der und Jugend­li­che deutsch­land­weit Orte kul­tu­rel­ler Bil­dung in ihrer Nähe fin­den kön­nen. Die Bil­dungs­re­gi­on Land­kreis Forch­heim ermu­tigt alle viel­fäl­ti­gen Stät­ten kul­tu­rel­ler Bil­dung, sich auf die­ser Kar­te ein­zu­tra­gen und ihre Ange­bo­te sicht­bar zu machen.

Fort­bil­dun­gen der Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be zu „Streu­obst“ und „Kli­ma­neu­tra­li­tät“

Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be bie­tet ver­schie­de­ne Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen zu den The­men „Streu­obst“ und „Kli­ma­neu­tra­li­tät“ an. Wenn Sie Inter­es­se an die­sen The­men haben oder wei­te­re Infor­ma­tio­nen benö­ti­gen, kön­nen Sie die Umwelt­sta­ti­on unter Tel.: 09545–950399 oder per E‑Mail unter info@​umweltstation-​liasgrube.​de kontaktieren.

Fort­bil­dung Kita-MOVE im Land­rats­amt Forch­heim vom 30.11. bis 2.12.2023

Für alle, die mit Kin­dern im Alter von 0–10 Jah­ren arbei­ten, bie­tet das Amt für Jugend, Fami­lie und Senio­ren in Koope­ra­ti­on mit dem Fami­li­en­stütz­punkt Forch­heim die Fort­bil­dung Kita-MOVE an. Die­se Fort­bil­dung ver­mit­telt Hand­werks­zeug für die Ent­wick­lung von Zugangs­we­gen sowie Ansatz­punk­te, Lösungs­we­ge und Stra­te­gien zur Anspra­che von Eltern. Zudem stärkt sie die Ver­net­zung mit ande­ren Fach­kräf­ten aus dem Land­kreis. Die Fort­bil­dung fin­det vom 30. Novem­ber bis 2. Dezem­ber 2023 im Land­rats­amt Forch­heim statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu fin­den Sie hier.

Die Bil­dungs­re­gi­on Land­kreis Forch­heim bie­tet zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten zur per­sön­li­chen Wei­ter­ent­wick­lung und Teil­ha­be an span­nen­den Pro­jek­ten. Blei­ben Sie infor­miert und neh­men Sie an den viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen teil, die die­se Regi­on zu bie­ten hat.