Erfolg­reich durch­ge­führ­ter Betei­li­gungs­stand mit Stadt­spa­zier­gän­gen am Troppauplatz

Anfang Sep­tem­ber 2023 besuch­ten zahl­rei­che Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus dem Stadt­teil den Betei­li­gungs­stand zum „ISEK Bam­ber­ger Osten“. Sie tru­gen ihre Ideen und Wün­sche an die Pla­ne­rin­nen und Pla­ner vom Amt für Stra­te­gi­sche Ent­wick­lung und Kon­ver­si­on und vom beauf­trag­ten Büro Umbau­Stadt heran.

Am Luft­bild­tep­pich und an Plä­nen wur­de bei strah­len­dem Son­nen­schein flei­ßig dis­ku­tiert. Gut besucht waren auch die zwei Stadt­spa­zier­gän­ge, bei denen die enga­gier­ten Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner kon­kre­te Ideen rund um Trop­pau­platz, Trop­pau­park, Zoll­ner­stra­ße, Spie­gel­fel­der und die Lag­ar­de-Kaser­ne ein­brin­gen konnten.

Wei­ter geht es im Betei­li­gungs­pro­zess mit dem Zukunfts­fo­rum am Diens­tag, 7. Novem­ber 2023. An die­sem Ter­min wer­den die Pro­jek­te und Maß­nah­men gemein­sam auf Herz und Nie­ren geprüft. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum Ort und zur genau­en Start­zeit des Zukunfts­fo­rums folgen.

Wer künf­tig nichts mehr ver­pas­sen möch­te, mel­det sich per Mail zum News­let­ter an: BambergerOsten@​umbaustadt.​de