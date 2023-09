Am Mon­tag­mit­tag (18.09.2023) bra­chen bis­lang unbe­kann­te Täter in eine Woh­nung in Erlan­gen ein. Die Kri­mi­nal­po­li­zei bit­tet um Zeugenhinweise.

Die Unbe­kann­ten ver­schaff­ten sich mut­maß­lich im Zeit­raum von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr Zugang zu der Woh­nung in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Eichen­dorff­stra­ße und durch­wühl­ten unter ande­rem einen Schrank. Hier­bei ent­wen­de­ten sie ins­ge­samt meh­re­re hun­dert Euro Bargeld.

Das zustän­di­ge Fach­kom­mis­sa­ri­at der Erlan­ger Kri­mi­nal­po­li­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Zeu­gen, die in dem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 0911 2112 – 3333 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.