BAM­BERG. Mon­tag­nacht stah­len Unbe­kann­te meh­re­re Bag­ger­schau­feln von einer Groß­bau­stel­le an der Zoll­ner­stra­ße. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Böses Erwa­chen zu Arbeits­be­ginn am Diens­tag­mor­gen auf dem Gelän­de der ehe­ma­li­gen Lag­ar­de-Kaser­ne: Unbe­kann­te hat­ten in der Nacht zuvor meh­re­re Bag­ger­schau­feln samt Zube­hör gestoh­len. Ver­ant­wort­li­che der bei­den betrof­fe­nen Bau­fir­men schätz­ten deren Wert auf einen sechst­stel­li­gen Eurobetrag.

Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg. Die Beam­ten gehen davon aus, dass meh­re­re Täter am Werk waren. Ver­mut­lich benutz­ten die Die­be ein grö­ße­res Fahr­zeug um die schwe­ren Schau­feln abtrans­por­tie­ren zu kön­nen. Die Ermitt­ler bit­ten des­halb Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat in der Zeit von Mon­tag, 17.45 Uhr, bis Diens­tag, 7 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge am oder auf dem Bau­stel­len­ge­län­de an der Zoll­ner­stra­ße bemerkt? Zeu­gen mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bamberg.