Am Frei­tag, 22. Sep­tem­ber 2023 freut sich MdL Hol­ger Dre­mel (CSU) mit inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­gern am Info­stand vor dem EDE­KA Markt in Recken­dorf ins Gespräch zu kom­men. Hol­ger Dre­mel wird von 16:15 bis 18:15 Uhr vor Ort sein.

Im Anschluss ist der Info­stand in Ebrach am Markt­platz von 19:00 bis 21:00 Uhr anzutreffen.