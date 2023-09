Ende Juli/​August wer­den die mei­sten Igel­ba­bys in Bay­ern gebo­ren, die oft ab Sep­tem­ber unter­wegs sind. Die Jung­tie­re sind noch uner­fah­ren und gera­ten häu­fi­ger in gefähr­li­che Situa­tio­nen als erwach­se­ne Tie­re. Die BN-Kreis­grup­pe Forch­heim gibt Tipps, wie man den Igel­kin­dern hel­fen kann.

Vie­le jun­ge Igel hal­ten sich in unse­ren Gär­ten auf. Hier ist jeder Gar­ten­be­sit­zer gefragt, sei­nen Gar­ten igel­freund­lich zu gestal­ten und mög­li­che Gefah­ren­quel­len zu ent­schär­fen. „Bit­te kei­nes­falls mit Motor­sen­sen unter Hecken mähen, ohne die­se vor­her zu kon­trol­lie­ren. Mäh­ro­bo­ter nur tags­über arbei­ten las­sen oder – bes­ser noch – ganz dar­auf ver­zich­ten. Kel­ler­schäch­te und Regen­ton­nen abdecken“, erklärt Edith Fie­ßer von der BN-Kreis­grup­pe Forchheim.

Auch Auto­fah­rer soll­ten in die­sen Tagen beson­ders wach­sam sein, da vie­le Igel auf der Stra­ße unter­wegs sind. Doch war­um über­que­ren Igel so häu­fig Stra­ßen? „Unser hei­mi­scher Braun­brust­igel lebt über­wie­gend in besie­del­ten Gebie­ten. Die zuneh­men­de Ver­dich­tung des städ­ti­schen Lebens­raums und die Undurch­läs­sig­keit vie­ler Gar­ten­zäu­ne zwingt die Igel auf die Stra­ße“. Das Streif­ge­biet eines Igels ist durch­schnitt­lich 33 Hekt­ar groß und ver­grö­ßert sich wäh­rend der Paa­rungs­zeit sogar auf über 100 Hekt­ar bei männ­li­chen Tie­ren. Wer die Tie­re noch mehr unter­stütz­ten möch­te, kann des­halb Igel­durch­gän­ge von einem Gar­ten zum näch­sten anle­gen. Dies kann man mit dem Nach­barn abspre­chen, ein Loch mit 10 cm Durch­mes­ser im Zaun ist ausreichend.

Gene­rell freu­en sich Igel über natur­na­he Gär­ten mit hei­mi­schen Blüh­pflan­zen, alten Obst­bäu­men und dich­ten Hecken. Belieb­te Jagd­ge­bie­te fin­den sie in Stau­den- und Kräu­ter­bee­ten sowie auf Grün­flä­chen mit Wild­blu­men. Den Tag ver­brin­gen die nacht­ak­ti­ven Insek­ten­fres­ser aber lie­ber in einem siche­ren Ver­steck. Das kön­nen Laub‑, Holz‑, und Stein­hau­fen mit Hohl­räu­men sein. Sehr ger­ne wer­den auch zugäng­li­che Kom­post­hau­fen genutzt. In einem igel­freund­li­chen Gar­ten fin­den Igel aus­rei­chend Rück­zugs­or­te, an denen sie schla­fen, ihre Jun­gen auf­zie­hen und über­win­tern können.

Im Durch­schnitt wer­den übri­gens vier bis fünf Igel­kin­der bei einem Wurf gebo­ren. Die Jung­tie­re wer­den rund 40 Tage gesäugt, nach etwa drei bis vier Wochen neh­men die Igel selbst­stän­dig Nah­rung auf und wagen auch schon erste Jagd­aus­flü­ge, die aber noch wenig erfolg­reich sind. Ihre Haupt­nah­rung bleibt Mut­ter­milch. Mit sechs Wochen trennt sich dann der Fami­li­en­ver­band und die Mut­ter geht wie­der eige­ne Wege. Je nach Wet­ter blei­ben die Geschwi­ster noch eini­ge Zeit zusam­men und gehen dann auch bald getrenn­te Wege, abhän­gig von der indi­vi­du­el­len Selbst­stän­dig­keit und den Außentemperaturen.