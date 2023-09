Rund 30 Bür­ger aus dem Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt nah­men an der Bür­ger­rei­se des Freun­des­kreis Erlan­gen-Höch­stadt / Tar­now­skie Góry in den pol­ni­schen Part­ner­land­kreis teil. Die Rei­se stand unter dem Mot­to „Jubi­lä­ums-Bür­ger­rei­se“. Vor­stands­mit­glied Eli­sa­beth Koy beglei­te­te die Rei­se­grup­pe auf der Fahrt nach Polen.

Höhe­punkt war der Auf­ent­halt im Part­ner­land­kreis Tar­now­skie Góry. Füh­run­gen durch das Sil­ber­berg­werk, durch das Schloss in Naklo sowie das Berg­knap­pen­fest Gwar­ki beein­druck­ten die Rei­se­grup­pe. Neue Impul­se für die Part­ner­schaft brach­te ein Begeg­nungs­abend mit Bür­gern und Poli­ti­kern aus dem Part­ner­land­kreis unter dem Mot­to „Freun­de tref­fen Freun­de“. Land­rä­tin Kry­sty­na Kos­ma­la lob­te in ihrer Anspra­che das Enga­ge­ment des Freun­des­krei­ses, den sie als das Herz­stück der Part­ner­schaft bezeich­ne­te. Ein Auf­ent­halt in Wroclaw/​Breslau mit Besuch der Dom­in­sel und der Jahr­hun­dert­hal­le run­de­te das Pro­gramm ab.