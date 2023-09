Aus­zeich­nung für lang­jäh­ri­gen Feuerwehrdienst

Ehrun­gen für 25 und 40 Jahre

Grund zu fei­ern gab es am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag, 14. Sep­tem­ber 2023, für 17 Feu­er­wehr­leu­te aus dem Haß­fur­ter Stadt­ge­biet. Im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de wur­den sie für ihren lang­jäh­ri­gen Dienst ausgezeichnet.

Mehr als 300 Feu­er­wehr­leu­te ver­se­hen in Haß­furt und sei­nen Stadt­tei­len ehren­amt­li­chen Feu­er­wehr­dienst. Damit stel­len sie ein Kern­ele­ment für die öffent­li­che Sicher­heit des Stadt­ge­biets und der Umge­bung dar, so Land­rat Wil­helm Schnei­der in sei­nem Gruß­wort. Der Stadt Haß­furt dank­te er für die zeit­ge­mä­ße und vor­bild­li­che Aus­stat­tung ihrer Feu­er­weh­ren. Bür­ger­mei­ster Gün­ther Wer­ner stell­te her­aus, dass auch die beste Aus­stat­tung nur durch das ehren­amt­li­che Enga­ge­ment der Feu­er­wehr­leu­te ihren Nut­zen ent­fal­ten kann. Neben der ste­ten Bemü­hung um jun­gen Nach­wuchs sei es eben­so wich­tig, lang­jäh­ri­ge Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den mit ihrer Erfah­rung in den Feu­er­weh­ren zu halten.

Wie auch sei­ne Vor­red­ner bedank­te sich Kreis­brand­in­spek­tor Ralf-Peter Schenk bei den 17 gela­de­nen Feu­er­wehr­leu­ten für ihren lang­jäh­ri­gen Feu­er­wehr­dienst. Zehn von ihnen sei­en seit 25 Jah­ren, die übri­gen sie­ben schon seit 40 Jah­ren in der Feu­er­wehr aktiv. Gemein­sam mit Bür­ger­mei­ster und Land­rat über­reich­te er die von der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung ver­lie­he­nen Urkun­den und Abzei­chen. Die für 40 Jah­re Dienst­zeit aus­ge­zeich­ne­ten erhiel­ten dar­über hin­aus einen Gut­schein für einen ein­wö­chi­gen Auf­ent­halt im Feu­er­wehr­erho­lungs­heim Sankt Flo­ri­an in Baye­risch Gmain. Mit einem Buf­fet und klei­nen Umtrunk konn­ten die Geehr­ten und ihre Partner*innen den Abend aus­klin­gen lassen.