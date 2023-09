Bay­ern­wei­te Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber 2023

Rund 400 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren in ganz Bay­ern öff­nen ihre Tore | Feu­er­wehr vor Ort haut­nah erle­ben | Bun­tes Pro­gramm mit Schau­übun­gen, Mit­mach­ak­tio­nen, Kin­der­pro­gramm und mehr

Vom 23.09. bis 01.10.2023 fin­det in Bay­ern die Feu­er­wehr­ak­ti­ons­wo­che unter dem Mot­to „Machen, was wirk­lich zählt? Unbe­zahl­bar!“ statt. Ziel der Feu­er­wehr-Akti­ons­wo­che 2023 ist es, in der Bevöl­ke­rung das Bewusst­sein zu schaf­fen, dass der Feu­er­wehr­dienst in Bay­ern größ­ten­teils ehren­amt­lich gelei­stet wird. In Bay­ern gibt es 7.511 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren, 7 Berufs- und 215 Werk- und Betriebs­feu­er­weh­ren. Ins­ge­samt 318.000 ehren­amt­li­che Feu­er­wehr­leu­te sorg­ten 2021 24/7 für die Sicher­heit ihrer Mitmenschen.

Auch bei der dies­jäh­ri­gen Akti­ons­wo­che steht die bay­ern­wei­te Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr am 23. Sep­tem­ber 2023 im Mit­tel­punkt. Rund 400 Frei­wil­li­ge Feu­er­weh­ren in ganz Bay­ern öff­nen ihre Tore für alle Interessierten.

Mit den unter­schied­lich­sten Aus­stel­lun­gen, Vor­füh­run­gen und vie­len Mit­mach-Aktio­nen für Groß und Klein, haben die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger die Mög­lich­keit, ihre Feu­er­wehr vor Ort haut­nah zu erle­ben: ob spek­ta­ku­lä­re Ein­satz­übun­gen, Feu­er­wehr­fahr­zeu­ge erkun­den oder selbst ein­mal typi­sche Feu­er­wehr­hand­grif­fe aus­pro­bie­ren – die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren wer­den auch in die­sem Jahr mit einem glei­cher­ma­ßen unter­halt­sa­men wie infor­ma­ti­vem Pro­gramm den gro­ßen und klei­nen Gästen vor Ort ihr Ehren­amt näherbringen.

Bereits bei der Pre­miè­re der bay­ern­wei­ten Lan­gen Nacht der Feu­er­wehr im ver­gan­ge­nen Jahr konn­ten die Ehren­amt­li­chen begei­stern. „Die bay­ern­wei­te Lan­ge Nacht der Feu­er­wehr muss man ein­fach erlebt haben“, fin­det Johann Eit­zen­ber­ger, Vor­sit­zen­der des Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des Bay­ern. „Mit wie viel Enga­ge­ment und Krea­ti­vi­tät die Ehren­amt­li­chen ihre Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger erleb­bar machen, ist wirk­lich beein­druckend.“ Der Zuspruch im ver­gan­ge­nen Jahr war enorm, die Feu­er­weh­ren sei­en teil­wei­se regel­recht über­rannt wor­den. Auch für die­ses Jahr wünscht Eit­zen­ber­ger allen teil­neh­men­den Feu­er­weh­ren erfolg­rei­che „Lan­ge Näch­te“ und allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern span­nen­de Ein­blicke in ihre ört­li­che Feuerwehr.

Alle teil­neh­men­den Feu­er­weh­ren an der bay­ern­wei­ten Lan­gen Nacht der Feu­er­wehr fin­den Sie unter: https://​www​.lfv​-bay​ern​.de/​l​a​n​g​e​n​a​c​ht/

Die zen­tra­le Eröff­nungs­ver­an­stal­tung zur Feu­er­wehr­ak­ti­ons­wo­che mit Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann fin­det am Frei­tag, 22.09.2023, ab 21:00 Uhr in Schnait­ten­bach statt. Dort wird die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Schnait­ten­bach bereits mit ihrer Lan­gen Nacht einen Vor­ge­schmack auf die bay­ern­wei­ten Ver­an­stal­tun­gen am 23.09. geben.

Infor­ma­tio­nen zur Eröff­nungs­ver­an­stal­tung gibt es unter https://​www​.lfv​-bay​ern​.de/​u​e​b​e​r​-​u​n​s​/​v​e​r​o​f​f​e​n​t​l​i​c​h​u​n​g​e​n​/​p​r​e​s​s​e​m​i​t​t​e​i​l​u​n​g​e​n​/​f​e​u​e​r​w​e​h​r​a​k​t​i​o​n​s​w​o​c​h​e​-​2​0​2​3​-​o​f​f​i​z​i​e​l​l​e​r​-​s​t​a​r​t​s​c​h​u​s​s​-​m​i​t​-​i​n​n​e​n​m​i​n​i​s​t​e​r​-​j​o​a​c​h​i​m​-​h​e​r​r​m​a​nn/.

Über den LFV Bayern

Der LFV Bay­ern ist die Inter­es­sens­ver­tre­tung der Baye­ri­schen Feu­er­weh­ren und zugleich der stärk­ste Mit­glie­der­ver­band inner­halb des Deut­schen Feu­er­wehr­ver­ban­des. Der LFV Bay­ern ver­tritt ins­ge­samt rund 7.700 Feu­er­weh­ren mit deren ins­ge­samt über 880.000 Mit­glie­dern (akti­ve Feu­er­wehr­leu­te und Ver­eins­mit­glie­der) in den Baye­ri­schen Feu­er­weh­ren. Über den LFV Bay­ern Der LFV Bay­ern ist die Inter­es­sens­ver­tre­tung der Baye­ri­schen Feu­er­weh­ren und zugleich der stärk­ste Mit­glie­der­ver­band inner­halb des Deut­schen Feu­er­wehr­ver­ban­des. Der LFV Bay­ern ver­tritt ins­ge­samt rund 7.700 Feu­er­weh­ren mit deren ins­ge­samt über 880.000 Mit­glie­dern (akti­ve Feu­er­wehr­leu­te und Ver­eins­mit­glie­der) in den Baye­ri­schen Feuerwehren.