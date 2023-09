BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend kam es in der Stra­ße „Pen­zer­tor“ zu einem Ver­kehrs­un­fall einer 61-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­re­rin. Die Frau stürz­te allein­be­tei­ligt, ver­mut­lich auf­grund ihrer Alko­ho­li­sie­rung von rund 1,6 Pro­mil­le, und ver­letz­te sich dabei leicht. Sie wur­de zur ambu­lan­ten Behand­lung in ein Kran­ken­haus gebracht, wo auch eine Blut­ent­nah­me zur Bestim­mung der genau­en Alko­hol­kon­zen­tra­ti­on durch­ge­führt wur­de. Sie wird sich im Nach­gang noch wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ver­ant­wor­ten müssen.

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. In der Zeit von Sams­tag, 18.00 Uhr bis Sonn­tag, 14.30 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen grau­en Sko­da Fabia, der zu die­ser Zeit auf dem Park­platz des Feu­er­wehr­hau­ses am Schloß­platz in Schney abge­stellt war. An dem Sko­da ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro an der vor­de­ren Stoß­stan­ge. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

ALTEN­KUNST­ADT-PRÜ­GEL, LKR. LICH­TEN­FELS. Ver­mut­lich auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit stieß ein 62-Jäh­ri­ger am Sonn­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Moped gegen eine Scheu­nen­wand. Er wur­de bei dem Unfall schwer ver­letzt und muss­te zur Behand­lung in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 1.500 Euro.

LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag gegen 12.00 Uhr park­te eine 69-Jäh­ri­ge ihren Opel Astra in der Bäcker­gas­se. Als sie gegen 14.30 Uhr wie­der zu ihrem Auto zurück­kam muss­te sie fest­stel­len, dass ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer die­ses an der Front­stoß­stan­ge ange­fah­ren hat­te. Der Scha­den liegt bei etwa 2.000 Euro. Zeu­gen der Unfall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

LICH­TEN­FELS-SCHNEY. Am Sonn­tag­nach­mit­tag befuhr ein 14-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer, mit sei­nem gleich­alt­ri­gen Kum­pel auf dem Len­ker sit­zend, den Rad­weg vom Orts­wie­sen­see in Rich­tung Schney. An der Fried­rich-Ebert-Stra­ße über­quer­ten die Bei­den die Stra­ße und über­sa­hen hier­bei einen vor­fahrt­be­rech­tig­ten Hon­da Jazz. Es kam zum Zusam­men­stoß, wobei die zwei Jugend­li­chen stürz­ten und leicht ver­letzt wur­den. Bei dem Ver­kehrs­un­fall ent­stand ein Sach­scha­den von mehr als 5.000 Euro.