Erlan­gen. Am Frei­tag erkann­te ein Ange­stell­ter eines Kauf­hau­ses in der Innen­stadt einen Laden­dieb wie­der. Der 44-jäh­ri­ge Tat­ver­däch­ti­ge aus Nürn­berg war dem Ange­stell­ten bereits am Don­ners­tag auf­ge­fal­len, wie die­ser Par­fum im Wert von rund 230 € ent­wen­de­te. Jedoch konn­te der Ange­stell­te den Dieb an die­sem Tag nicht fest­hal­ten. Am Frei­tag gegen 19:00 Uhr betrat der 44-Jäh­ri­ge nun erneut die Filia­le in der Erlan­ger Innen­stadt. Zu einem Dieb­stahl kam es nicht, da der Ange­stell­te den 44-Jäh­ri­gen anhand sei­ner zur Tat­zeit getra­ge­nen Klei­dung sofort wie­der erkann­te und die Erlan­ger Poli­zei verständigte.

Die­se nahm den 44-Jäh­ri­gen fest und bean­trag­te beim zustän­di­gen Amts­ge­richt einen Durch­su­chungs­be­schluss für die Woh­nung, den ein

Ermitt­lungs­rich­ter auch erließ. Das Par­fum konn­te jedoch nicht mehr auf­ge­fun­den wer­den. Gegen den 44-Jäh­ri­gen wur­de ein Ermittlungsverfahren

wegen Dieb­stahls eingeleitet.

Erlan­gen. Über das Wochen­en­de wur­den im Stadt­ge­biet Erlan­gen meh­re­re hoch­wer­ti­ge Fahr­rä­der ent­wen­det. Schwer­punkt der Dieb­stäh­le war der Bereich um die Isar­stra­ße. Hier wur­den ins­ge­samt vier hoch- und neu­wer­ti­ge Fahr­rä­der in einem Gesamt­wert von rund 7.300 € ent­wen­det. Im Bereich der Anwe­sen Isar­stra­ße ver­schwan­den ein E‑Bike und ein Moun­tain­bike. Die bei­den ande­ren Räder wur­den von den bis­lang unbe­kann­ten Tätern in der Bay­ern­stra­ße bzw. in der Schwa­ben­stra­ße gestoh­len. Hier­bei han­delt es sich um ein hoch­wer­ti­ge Gra­vel­bike sowie ein wei­te­res E‑Bike. Wei­ter­hin wur­de im Bereich Burg­berg eben­falls ein E‑Bike im Wert von 750 € ent­wen­det. In allen Fäl­len waren die Räder mit Schlö­ßern gesi­chert. Täter­hin­wei­se lie­gen bis­lang nicht vor