Der Hos­piz­ver­ein Forch­heim e.V. freut sich, im Rah­men der nahen­den Hos­piz­wo­che bereits am kom­men­den Frei­tag, 22. Sep­tem­ber um 19 Uhr

in der Klo­ster­kir­che St. Anton Frau Caro­la Kalks zu einer Lesung aus ihrem Buch „Kein Licht der Welt – die Geschich­te einer stil­len Geburt“,

begrü­ßen zu dürfen.

Dar­in erzählt die Autorin lebens­nah, wie ein jun­ges Paar nach die­sem schwe­ren Schick­sals­schlag zurück in den All­tag fin­det. Durch die lite­ra­ri­sche Ver­ar­bei­tung ihrer Erfah­rung spricht die Autorin all jene Men­schen an, die ihr Kind viel zu früh ver­lo­ren haben. Caro­la Kalks nimmt sich im Anschluss an die Lesung Zeit für Gesprä­che über die­ses schmerz­li­che The­ma. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.