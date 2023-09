„Ehre, wem Ehre gebührt!“ so begrüß­te der Vor­sit­zen­de des CSU Orts­ver­ban­des Burk und Stadt­rat Hol­ger Leh­nard vie­le Gäste zum Ehrungs­abend. Wäre bei der Pla­nung im Früh­jahr bekannt gewe­sen, dass das Fran­ken-Der­by im Fuß­ball an die­sem Abend, sowie ein Bay­ern­spiel statt­fin­det, hät­te man ver­mut­lich einen ande­ren Tag gewählt. Es freu­te daher die gesam­te Vor­stand­schaft umso mehr, dass neben dem Kreis­vor­sit­zen­den der CSU, dem Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter aus Forch­heim und Bür­ger­be­auf­trag­ten der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung Micha­el Hof­mann, der Listen­kan­di­da­tin für die Ber­zirks­tags­wahl Maria-Lui­se Leh­nard eini­ge Vor­sit­zen­de der Orts­ver­ei­ne den Weg zu die­ser Ver­an­stal­tung gefun­den hatten.

In sei­ner Anspra­che sag­te Leh­nard, dass es in der Jah­res­pla­nung, nicht nur für eine Par­tei, immer etwas Beson­de­res ist, wenn man Ehrun­gen für lang­jäh­ri­ge, treue Mit­glied­schaft abhal­ten kann. Lei­der pas­siert es heu­te immer wie­der, wenn einem etwas nicht nach dem Kopf geht, einem etwas nicht passt, dass man ein­fach hin­wirft und aus­tritt. Bes­ser wäre es, sei­ner Mei­nung nach, sich zu enga­gie­ren, sei­ne Mei­nung kund zu tun und aktiv Ein­fluss auf die Poli­tik zu neh­men. Die­ses „Näher am Men­schen“ ist nicht nur Mot­to im CSU Orts­ver­band Burk, son­dern wird auch dort gelebt. Daher freu­te er sich, dass er Car­men Cies­lar, Sabri­na Fischer und Sabi­ne Hoff­mann als 68,69 und 70 Mit­glied an die­sem Abend extra begrü­ßen konn­te, drei jun­ge Frau­en, die erst vor kur­zem in die CSU Burk ein­ge­tre­ten sind.

Zu jedem zu Ehren­den gab der Vor­sit­zen­de Hol­ger Leh­nard eine Lau­da­tio bevor er mit MdL Micha­el Hof­mann die Urkun­de und Geschen­ke über­reich­te. Für 10 Jah­re Mit­glied­schaft wur­de Anton Schön­fel­der, für 20 Jah­re die ehe­ma­li­ge Stadt­rä­tin Karin Bart­helm­ann, sowie Her­mann Schmidt, der bereits seit 2005 in der CSU Vor­stand­schaft Burk mit­ar­bei­tet, aus­ge­zeich­net. Die Urkun­de für 25 jäh­ri­ge Zuge­hö­rig­keit wur­de Mar­tin Erl­wein über­reicht, der über den CSU Orts­ver­band Forch­heim und Bucken­ho­fen in den CSU Orts­ver­band Burk kam. Eben­falls für 25 Jah­re wur­de die Listen­kan­di­da­tin für den Bezirks­tag Maria-Lui­se Leh­nard geehrt, die in ihrer „CSU-Anfangs­zeit“ im Abge­ord­ne­ten Büro Wal­ter Hof­mann mitarbeitete.