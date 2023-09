Kurz­füh­rung in der Mit­tags­pau­se am 20. Sep­tem­ber 2023

Die Dom­berg­ko­ope­ra­ti­on lädt am Mitt­woch, den 20. Sep­tem­ber 2023, zum mit­täg­li­chen Kunst­snack mit Dr. Bir­git Kast­ner. Die Skulp­tu­ren der Eccel­sia und Syn­ago­ga am Für­sten­por­tal des Bam­ber­ger Doms ste­hen im Mit­tel­punkt die­ser Kurzführung.

Syn­ago­ga und Eccle­sia sind ein hoch­mit­tel­al­ter­li­ches Skulp­tu­ren­paar, das kunst­hi­sto­risch zu den her­aus­ra­gend­sten Zeug­nis­sen der Bild­hau­er­kunst des 13. Jahr­hun­derts in Euro­pa zählt. Die Füh­rung will die viel­schich­ti­gen histo­ri­schen Hin­ter­grün­de anti­jü­di­scher Bild­aus­sa­gen in der christ­li­chen Kunst auf­zei­gen, die Sicht­wei­se der Kir­che in der Gegen­wart erläu­tern und zu einem inter­re­li­giö­sen Dia­log bei­tra­gen. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist kosten­los, Bam­ber­ger Doms.

Info

Die „Kunst­snacks“ am Dom­berg sind ein Ange­bot spe­zi­ell für Ein­hei­mi­sche und in Bam­berg Berufs­tä­ti­ge. Bei den halb­stün­di­gen Kurz­füh­run­gen in der Mit­tags­pau­se stel­len die Dom­berg-Muse­en reih­um eine Aus­wahl inter­es­san­ter Aus­stel­lungs­tücke vor. Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen auf der gemein­sa­men Web­site der Muse­en und des Freun­des­krei­ses der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom unter www​.dom​berg​-bam​berg​.de