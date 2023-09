Unter die­sem Mot­to lädt das Jugend­fo­rum der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie in der Stadt Bam­berg am 21. Sep­tem­ber 2023 von 17 bis 20 Uhr in den Jugend­treff Immer Hin, Dr. von Schmitt-Stra­ße 20, ein. „Im Vor­feld der baye­ri­schen Land­tags­wahl möch­ten wir Erstwähler:innen und inter­es­sier­ten jun­gen Men­schen im Alter von 16 bis 28 Jah­ren die Mög­lich­keit bie­ten, sich mit Vertreter:innen der Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen kan­di­die­ren­der Par­tei­en aus­zu­tau­schen“, so Tho­mas May­er und Gen­ti­a­na Faz­li­ja, die seit 2022 das Jugend­fo­rum betreu­en und in Bam­berg Lehr­amt an Berufs­schu­len stu­die­ren. Hier­zu ent­wickel­ten sie im Team mit wei­te­ren Mit­glie­dern des Jugend­fo­rums ein Rah­men­pro­gramm, das zum Ken­nen­ler­nen, Fra­gen­stel­len und Ent­schei­dun­gen tref­fen bei­tra­gen soll. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen sind auf

dem Insta­gram-Kanal der Part­ner­schaft unter demokratie.leben.stadt.bamberg oder tele­fo­nisch bei Esther Gratz von der Koor­di­nie­rungs- und Fach­stel­le unter 0951/91419545 erhältlich.