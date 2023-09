Mar­kus Lenk neu­er ÖDP Kreis­vor­sit­zen­der vom Kreis­ver­band Bay­reuth

Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Kreis­ver­ban­des Bay­reuth der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen-Par­tei ( ÖDP ) am Frei­tag in der Braue­rerei­schän­ke am Markt in Bayreuth…