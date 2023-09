BAM­BERG / STETT­FELD, LKR. HAß­BER­GE. Unbe­kann­te hat­ten ver­gan­ge­ne Woche einen Jeep in Bam­berg-Gau­stadt gestoh­len. Die Ermitt­ler der Kri­po Bam­berg hat­ten Erfolg und fan­den das Fahr­zeug im benach­bar­ten Stett­feld in Unter­fran­ken wie­der. Im Zeit­raum von Mitt­woch­abend, 18 Uhr, bis Don­ners­tag­mor­gen, 8.30 Uhr, schlu­gen unbe­kann­te Auto­die­be im Abt-Wolf­ram-Ring im Bam­ber­ger Orts­teil Gau­stadt zu. Dort hat­ten sie es auf einen grau­en Jeep Grand Che­ro­kee abge­se­hen. Sie stah­len das SUV mit einem Zeit­wert von rund 45.000 Euro. Dem schnel­len Han­deln der Ermitt­ler ist es zu ver­dan­ken, dass der Jeep sich nun wie­der in den Hän­den des recht­mä­ßi­gen Besit­zers befin­det. In Zusam­men­ar­beit mit der unter­frän­ki­schen Poli­zei führ­te die Spur die Ermitt­ler ins benach­bar­te Stett­feld im Land­kreis Haß­ber­ge. Die Fahr­zeug­die­be hat­ten das SUV in ein Wohn­ge­biet gebracht und dort schein­bar zur Abho­lung bereit­ge­stellt. Bis­lang fehlt von den Tat­ver­däch­ti­gen jede Spur. Die Staats­an­walt­schaft Bam­berg und die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg haben die Ermitt­lun­gen zu dem Dieb­stahl auf­ge­nom­men und bit­ten um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat den Jeep im Zeit­raum von Mitt­woch­abend bis Don­ners­tag­mor­gen in Gau­stadt oder Stett­feld gese­hen und kann sach­dien­li­che Hin­wei­se geben? Mel­den Sie sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.