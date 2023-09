Ant­wort auf den am Frei­tag, den 15. Sep­tem­ber 2023 in den Nord­baye­ri­schen Nach­rich­ten ver­öf­fent­lich­ten Arti­kel „Unwis­sen­der Wirt“:

Zu Beginn möch­ten wir unser Unver­ständ­nis und unse­re Empö­rung dar­über zum Aus­druck brin­gen, wie der Wirt der Heim­kan­ti­ne in der Öffent­lich­keit dif­fa­miert wird. Allein schon die Über­schrift ist despek­tier­lich und anma­ßend. Die jour­na­li­sti­sche Sorg­falts­pflicht gebie­tet unter ande­rem, daß man sich auch bei der Gegen­sei­te infor­miert, um so dem Leser eine aus­ge­wo­ge­ne und umfas­sen­de Bericht­erstat­tung zukom­men zu las­sen. Dies ist allerdings

bis jetzt nicht der Fall gewe­sen. Es mag sein, daß es Hn. Nus­s­el nicht behagt, aber auf der Ver­an­stal­tung waren immerhin

fünf kom­mu­na­le Man­dats­trä­ger sowie eine Abge­ord­ne­te aus dem Bun­des­tag anwesend.

Die­se Per­so­nen wur­den von den Bür­gern gewählt und sind aus­schließ­lich die­sen ver­pflich­tet. Das muß einem nicht gefal­len, ist aber zu akzep­tie­ren. Daß Hr. Nus­s­el dar­auf hin­weist, woher der Wirt stammt, näm­lich aus Grie­chen­land – der Wie­ge der Demo­kra­tie, ist in die­sem Zusam­men­hang nach­ge­ra­de grotesk.

Woher rührt eigent­lich die­se Hybris vie­ler Her­zo­gen­au­ra­cher Lokal­po­li­ti­ker? Was qua­li­fi­ziert sie, sich in die­ser Art und Wei­se über ande­re Men­schen zu stellen?

Die Auf­ga­be eines Gast­wir­tes ist es übri­gens, Essen und Geträn­ke zu ver­kau­fen. Davon leben er und sei­ne Ange­stell­ten. Es ist eine abso­lu­te Zumu­tung und scham­lo­se Unter­stel­lung, zu behaup­ten, wie im Arti­kel zitiert, daß „die Aus­sicht auf Geld jeg­li­che Moral ver­ges­sen läßt“.

Hat sich schon mal jemand bei den Nord­baye­ri­schen Nach­rich­ten die Fra­ge gestellt, wie es sein kann, daß die Poli­zei regel­mä­ßig ganz nor­ma­le und fried­li­che Ver­an­stal­tun­gen unse­rer Par­tei gegen Links­extre­mi­sten und ande­re Ran­da­lie­rer absi­chern muß? Wur­de ein Arti­kel dar­über ver­faßt, daß aus den Rei­hen der „Gegen­de­mon­stra­ti­on“ mit Glas­fla­schen auf die Gäste unse­rer Ver­an­stal­tung gewor­fen wurde?

Anstand und gutes Beneh­men schei­nen beim poli­ti­schen Geg­ner und sei­nen Anhän­gern in wei­ten Tei­len völ­lig abhan­den gekom­men zu sein. Die „Offi­zi­el­le Stel­lung­nah­me zur AfD-Ver­an­stal­tung in der Gast­stät­te HEIM­KAN­TI­NE“ des Ver­eins, ver­öf­fent­licht in den sozia­len Medi­en, liest sich wie eine Real­sa­ti­re. Bei­spiels­wei­se ist hier von Tole­ranz die Rede, offen­bar in völ­li­ger Unkennt­nis der Bedeu­tung des Wor­tes: Dul­dung abwei­chen­der Mei­nun­gen oder Akti­vi­tä­ten ande­rer Men­schen. Die vor­mals im Sport gel­ten­den Wer­te, wie Fair­ness und Respekt dem Geg­ner gegen­über, wur­den nun augen­schein­lich ersetzt. An ihre Stel­le getre­ten sind ein para­do­xer kol­lek­ti­ver Kom­mu­ni­ka­ti­ons­mo­dus mit Sprech­ta­bus, Denk­ta­bus und immer wie­der­keh­ren­der Phra­sen­dre­sche­rei, beglei­tet von Haß und Het­ze allen gegen­über, die sich nicht dem ver­ord­ne­ten Mei­nungs­dik­tat beu­gen wollen.

Auch der Umstand, daß bei bei­na­he sämt­li­chen Ver­an­stal­tun­gen von uns ein Mit­ar­bei­ter der Nord­baye­ri­schen Nach­rich­ten (Domi­nik Saue­rer) auf­taucht, der gleich­zei­tig Stadt­rat der Grü­nen in Erlan­gen ist und akri­bisch, mit einem Tele­ob­jek­tiv, Fotos von allen Anwe­sen­den macht, um die­se dann in Sta­si-Manier irgend­wel­chen Dos­siers zuzu­ord­nen, kann nicht als nor­mal und einer Demo­kra­tie wür­dig bezeich­net wer­den. Den geziel­ten und ins­be­son­de­re auch von den mei­sten Medi­en gesteu­er­ten Des­in­for­ma­ti­ons­kam­pa­gnen unse­rer Par­tei gegen­über wer­den wir auch wei­ter­hin ent­schie­den entgegentreten.

AfD-Kreis­ver­band Erlan­gen/Er­lan­gen-Höch­stadt