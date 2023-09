Für Genuss­freun­de von abwechs­lungs­rei­chen, fri­schen Gerich­ten ohne lan­ge War­te­zei­ten fin­det am Sonn­tag, den 24.09.23 von 11 – 19 Uhr auf dem Gelän­de der Fir­ma Mes­sing­schla­ger ein Street­food-Markt statt.

Auf dem 1. Bau­n­a­cher Street­food-Markt wer­den 14 ver­schie­den­de Food­trucks den Gau­men der Besu­che­rin­nen und Besu­cher ver­wöh­nen. In einer Duft­wol­ke aus fein­sten Gewür­zen von räu­chern­den Öfen und Klän­gen von brut­zeln­den Guss­ei­sen­pfan­nen wird es auf eine wun­der­ba­re kuli­na­ri­sche Welt­rei­se gehen. Von frän­kisch bis süd­ame­ri­ka­nisch, von def­tig bis süß. Somit ist für jeden etwas gebo­ten und jeder kann nach Lust und Lau­ne aus­pro­bie­ren. Da die Street­food-Künst­ler meist vor den Augen der Gäste ihre Gerich­te zube­rei­ten, gibt es natür­lich auch immer etwas zu sehen.

„Bei der Wahl unse­rer Anbie­ter haben wir nicht nur dar­auf geach­tet, dass ein hoch­wer­ti­ges, abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm ent­steht. Wich­tig war es uns eben­falls, dass unse­re Part­ner auf Nach­hal­tig­keit, den regio­na­len Waren­be­zug und einen öko­lo­gisch wert­vol­len Umgang mit Lebens­mit­teln und Ver­packun­gen Wert legen,“ erklärt Mela­nie Schmitt vom Stadt­mar­ke­ting Bau­nach das Kon­zept des ersten Street­food-Mark­tes in Bau­nach. In den mobi­len Küchen wird es daher nicht nur heiß, son­dern auch kuli­na­risch aus­ge­fal­len und nach­hal­tig hergehen.

Die Aus­wahl an Gerich­ten ist tat­säch­lich beacht­lich: Salat­Bowls, Bur­ger und Pani­nis gibt es genau­so wie Mac´N´Cheese, Ravio­li, Lan­gos oder Wild­bur­ger, Pul­led Pork Bur­ger, Hot Dogs und Pul­led Pork Pom­mes sowie Bel­gi­sche Pom­mes mit ver­schie­de­nen Top­pings. Krea­ti­ve Wraps, Hand­brot­va­ria­tio­nen, hand­ge­mach­te Spätz­le­ge­rich­te, Reis­pfan­ne und Kar­tof­fel­cur­ry wer­den eben­so ange­bo­ten wie Argen­ti­ni­sche Empa­na­das, knusp­ri­ge Kar­tof­felspi­ra­len, Moz­za­rel­lasticks und Süß­kar­of­fel­pom­mes. Süße Ver­füh­run­gen wie Eis­rolls, Waf­feln, Tor­ten oder Kuchen dür­fen natür­lich nicht fehlen.

Es geht aber an die­sem Sonn­tag nicht nur ums pau­sen­lo­se Schlem­men, Naschen und Pro­bie­ren. „Auf dem neu­en, gro­ßen Gelän­de des Bike­parks der Fir­ma Mes­sing­schla­ger wird an die­sem Tag auch der Cube­Cup für Kin­der und Erwach­se­ne statt­fin­den. Die regio­na­le Renn­se­rie in Bay­ern rich­tet sich an alle Moun­tain­bi­ker und Rad­fans,“ so Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt (CBB), „Die Kom­bi­na­ti­on aus Rad­ren­nen, Street­food-Markt und Öff­nung des moder­nen Bike-Cafés Mes­sing­schla­ger mit Bike­sto­re wird zu sehr viel Abwechs­lung an die­sem Tag führen.“

Der Ein­tritt für Street­food-Markt und Rad­ren­nen ist kosten­los. Für die klei­nen Besu­cher gibt es außer­dem ein Kin­der­ka­rus­sell! Für alle, die nicht mit dem Fahr­rad kom­men, gibt es zahl­rei­che, kosten­lo­se Park­plät­ze gleich neben dem Gelän­de und auf dem REWE-Park­platz gegenüber.