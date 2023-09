Am Sonn­tag, gegen 15:55 Uhr befuhr ein 24jähriger mit sei­nem Ford die B4 in Rich­tung Bam­berg. Zum glei­chen Zeit­punkt befuhr ein bis­lang unbe­kann­ter mit einem sil­ber­nen Audi mit Bam­ber­ger Zulas­sung den Abfahrts­ast der Aus­fahrt B4/B303 Nie­der­füll­bach. Der unbe­kann­te Audi­fah­rer fuhr hier plötz­lich abrupt leicht nach links und kam auf die rech­te Spur der B4. Um einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den zog der Ford­fah­rer eben­falls nach links. Hier­durch ver­lor die­ser die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und kol­li­dier­te mit der dor­ti­gen Mit­tel­schutz­plan­ke. Im wei­te­ren Ver­lauf ent­fern­te sich der unbe­kann­te Audi über die B303 in Rich­tung Ebers­dorf b. Coburg. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 10000 Euro. Zeu­gen des Unfalls, wel­che Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg, Neu­stadter Str. 1, 96450 Coburg, Tel. 09561/645–210 zu melden.

