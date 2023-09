Bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Kreis­ver­ban­des Bay­reuth der Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­schen-Par­tei ( ÖDP ) am Frei­tag in der Braue­rerei­schän­ke am Markt in Bay­reuth wur­de der Kreis­vor­stand neu gewählt.

Zum 1. Vor­sit­zen­den wur­de Mar­kus Lenk, Gym­na­si­al­leh­rer und Direkt­kan­di­dat zur Land­tags­wahl aus Eckers­dorf gewählt. (Zwei­ter von rechts.) Ihm wird vom ÖDP-Bezirks­vor­sit­zen­den Erich Woh­nig (Hel­dritt ‑Bad Rodach) gra­tu­liert. Zwei­te Vor­sit­zen­de wur­de Nadi­ne Schön, Tier­pfle­ge­rin und Direkt­kan­di­da­tin zur Bezirks­tags­wahl aus Bay­reuth. Schatz­mei­ster ist wei­ter­hin Bernd Kop­pe, Med-IT Risi­ko­ma­na­ger und Land­tags Listen­kan­di­dat aus Mistel­bach.( Drit­ter von rechts ). Zum Bei­sit­zer wur­de Peter Schnö­rer aus Plan­ken­fels gewählt. (Zwei­ter von links.) Ganz links auf dem Foto ist der frü­he­re Vor­sit­zen­de Domi­nic Hopp zu sehen, der beruf­lich in den Land­kreis Hof weg­ge­zo­gen ist.