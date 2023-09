Heu­te star­tet die bereits 4. baye­ri­sche Demenzwo­che. Bis zum 24. Sep­tem­ber 2023 wird lan­des­weit ein ganz beson­de­rer Fokus auf Men­schen mit Demenz sowie deren Ange­hö­ri­ge gerich­tet: Mit ver­schie­de­nen Aktio­nen nimmt die Initia­ti­ve „Ver­giss­mein­nicht – demenz­freund­li­che Stadt Coburg“ am Akti­ons­tag teil und möch­te in die­sem Rah­men über das The­ma Demenz auf­klä­ren und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sen­si­bi­li­sie­ren. Die Initia­ti­ve wur­de als Gemein­schafts­pro­jekt des Sozi­al- und Ver­si­che­rungs­amts, der Stabs­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“ sowie des AWO Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus gestar­tet und ver­folgt ste­tig das Ziel, die Stadt Coburg als demenz­freund­li­che Kom­mu­ne zu gestal­ten. Seit Janu­ar 2023 ist die Initia­ti­ve der Stadt Coburg Teil des Bun­des­för­der­pro­gramms „Loka­le Alli­an­zen für Men­schen mit Demenz“. Seit­dem enga­gie­ren sich ver­schie­de­ne Netzwerkpartner*innen und orga­ni­sie­ren gemein­sam ver­schie­de­ne Ange­bo­te und Aktio­nen (nicht nur) zur Demenzwo­che. „Die Durch­füh­rung einer Demenzwo­che in Coburg ist nicht nur eine Gele­gen­heit zur Auf­klä­rung und Sen­si­bi­li­sie­rung für die­se Erkran­kung, son­dern auch ein star­kes Zei­chen der Soli­da­ri­tät und Für­sor­ge in unse­rer Gemein­schaft. Es geht dar­um, die Unsicht­ba­ren sicht­bar zu machen und zu zei­gen, dass nie­mand mit der Last der Demenz allei­ne gelas­sen wird“, so der 3. Bür­ger­mei­ster und Demenz­be­auf­trag­ter der Stadt Coburg, Can Aydin.

TEIL­HA­BE AN DER GESELLSCHAFT

Hin­ter­grund von Teil­ha­be in die­sem Zusam­men­hang bedeu­tet, dass Men­schen mit Demenz trotz der Krank­heit mög­lichst lan­ge eine Betei­li­gung in der Gesell­schaft ermög­licht wird. Ver­schie­de­ne Ange­bo­te zur Teil­ha­be tra­gen zu einer Nor­ma­li­tät im All­tag bei und stei­gern die Lebens­qua­li­tät der Betrof­fe­nen und deren Angehörigen.

Am Welt-Alz­hei­mer­tag, den 21. Sep­tem­ber 2023, lädt die Pfar­rei Coburg Süd um 10.15 Uhr zu einem Ver­giss­mein­nicht Got­tes­dienst „Der gute Hir­te“ in der Moriz­kir­che ein. Der Ablauf des Got­tes­dien­stes berück­sich­tigt auf beson­de­re Wei­se die Bedürf­nis­se von Men­schen mit Demenz. Neben Men­schen mit Demenz sind auch alle Ange­hö­ri­ge, Men­schen ohne Demenz, Insti­tu­tio­nen und alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein­ge­la­den den inklu­si­ven Got­tes­dienst gemein­sam zu feiern.

VOR­SOR­GE IST WICHTIG

Die Fest­stel­lung einer Demenz­er­kran­kung gestal­tet sich nach wie vor schwie­rig. Des­halb wird die Erkran­kung bei vie­len Betrof­fe­nen oft­mals gar nicht dia­gno­sti­ziert: Laut einer deut­schen Stu­die leben 60 Pro­zent der an Demenz Erkrank­ten ohne eine gesi­cher­te Dia­gno­se und das obwohl eine zei­ti­ge Dia­gno­se von gro­ßer Bedeu­tung ist, um ent­spre­chen­de Behand­lungs- und Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten frü­hest­mög­lich in die Wege lei­ten zu können.

Mit die­sem Hin­ter­grund lädt Prof. Dr. Kraft, Chef­arzt der Ger­ia­trie am Kli­ni­kum Coburg und For­schungs­part­ner von digi­DEM Bay­ern am 23. Sep­tem­ber 2023 ab 11 Uhr zu einer kosten­frei­en Vor­sor­ge­un­ter­su­chung ein. Mit­hil­fe eines rund zwan­zig­mi­nü­ti­gen wis­sen­schaft­li­chen Kurz­tests wird die Gedächt­nis­lei­stung in einem geschütz­ten Raum überprüft.

Ein Ter­min hier­zu kann unter der Tele­fon­num­mer 09561 / 705380 im AWO Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus ver­ein­bart wer­den. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den ver­schie­de­nen Ver­an­stal­tun­gen erhal­ten Sie auf der Inter­net­sei­te der baye­ri­schen Demenzwo­che (www​.demenzwo​che​.bay​ern​.de) und bei Nina Köt­zel (09561 / 705380 – nina.​koetzel@​awo-​omf.​de), der Lei­te­rin der Initia­ti­ve „Ver­giss­mein­nicht“.