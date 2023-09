Ursa­chen und Behand­lung des Fer­sen­sporns – Vor­trag im Kul­tur­raum Burgebrach

Der Fer­sen­sporn ist eine häu­fig auf­tre­ten­de Fuß­er­kran­kung, die vie­le Men­schen betrifft. Er ent­steht durch eine Rei­zung der Seh­nen­an­sät­ze am Fer­sen­bein und kann zu star­ken Schmer­zen und gro­ßen Ein­schrän­kun­gen im All­tag führen.

Micha­el Stahl, Fach­arzt für Chir­ur­gie und Unfall­chir­ur­gie und Lei­ter Schwer­punkt Unfall­chir­ur­gie an der Stei­ger­wald­kli­nik wird in dem Vor­trag „Ursa­chen und Behand­lung des Fer­sen­sporns“ detail­liert auf die Ursa­chen, Sym­pto­me und die Dia­gno­stik die­ser Erkran­kung ein­ge­hen und über die unter­schied­li­chen Behand­lungs­me­tho­den aus­führ­lich infor­mie­ren und auf­klä­ren. Im Anschluss an sei­nen Vor­trag wird Herr Stahl ger­ne noch offe­ne Fra­gen beantworten.

Die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg (GKG) lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am 19.09.2023 um 18:00 Uhr in den Kul­tur­raum Bur­ge­brach, Gras­manns­dor­fer­stra­ße 1, 96138 Bur­ge­brach ein. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­frei und bedarf kei­ner Anmeldung.