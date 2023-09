BAM­BERG. Am Sams­tag­abend über­fie­len zwei mas­kier­te Män­ner eine Tank­stel­le am Kuni­gun­den­damm. Unter Vor­halt einer Pisto­len­arm­brust erbeu­te­ten sie Bar­geld. Trotz inten­si­ver Fahn­dung der Bam­ber­ger Poli­zei sind die Täter noch auf der Flucht. Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Der Über­fall dau­er­te nur weni­ge Minu­ten: Kurz nach 20.30 Uhr am Sams­tag­abend betra­ten zwei Unbe­kann­te eine Tank­stel­le am Kuni­gun­den­damm. Bei­de waren dun­kel geklei­det und ver­mummt. Einer von bei­den bedroh­te den Kas­sie­rer der Tank­stel­le unter Vor­halt einer Pisto­len­arm­brust und for­der­te das Bar­geld aus der Kas­se. Wäh­rend­des­sen stand der ande­re am Ein­gang Schmie­re. Der Kas­sie­rer hat­te kei­ne Wahl: Er gab dem Mas­kier­ten die Tages­ein­nah­men. Ein drei­stel­li­ger Betrag. Damit ergrif­fen die Täter zu Fuß die Flucht in Rich­tung Reg­nitz. Trotz sofort ein­ge­lei­te­ter Fahn­dung durch die Bam­ber­ger Poli­zei konn­ten die bei­den Räu­ber ent­kom­men. Die Män­ner wer­den wie folgt beschrieben:

Etwa 175 bis 185 Zen­ti­me­ter groß

Schwar­ze Hose und schwar­ze Jacke oder Pull­over mit Kapuze

Gesicht bis auf die Augen ver­mummt mit einem Schal oder ähnlichem

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm noch vor Ort die Ermitt­lun­gen und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum Über­fall machen? Wer hat die Täter mög­li­cher­wei­se auf ihrer Flucht beob­ach­tet? Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg zu melden.