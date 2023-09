Frau­chen und Herr­chen auf­ge­passt: Am Sonn­tag (17. Sep­tem­ber 2023) steht wie­der der Hun­de­ba­de­tag der Stadt­wer­ke Bay­reuth im Kreuz­stein­bad auf dem Pro­gramm. Kreu­zer-Lei­ter Uwe Kasel freut sich auf die Ver­an­stal­tung: „Der Hun­de­ba­de­tag gehört inzwi­schen fest zu unse­rer Frei­bad­sai­son und wir freu­en uns auch die­ses Jahr wie­der auf vie­le vier- und zwei­bei­ni­ge Besu­cher.“ Beson­ders freue er sich dar­über, dass die­ses Jahr das Wet­ter schön wer­den soll. Son­ne und Tem­pe­ra­tu­ren über 20 Grad sind angekündigt.

Auch in die­sem Jahr kön­nen nur Hun­de im Kreu­zer baden, deren Besit­zer einen Impf­pass samt gül­ti­ger Toll­wut­imp­fung für ihr Tier vor­wei­sen kön­nen. „Es geht uns hier um die Gesund­heit der Hun­de“, betont Kasel. Die sei übri­gens durch gechlor­tes Was­ser nicht in Gefahr. „Die Chlor­ung ist seit einer Woche abge­stellt, damit hat sich das Chlor im Was­ser bereits ver­flüch­tigt.“ Um auf Num­mer sicher zu gehen, prü­fen Stadt­wer­ke-Mit­ar­bei­ter auch am Hun­de­ba­de­tag mehr­mals die Was­ser­qua­li­tät. Alle, die sich wegen des Hun­de­ba­de­tags um die Hygie­ne im Kreuz­stein­bad sor­gen, kann Uwe Kasel beru­hi­gen: „Auch unab­hän­gig vom Hun­de­ba­de­tag wird das Was­ser vor der näch­sten Frei­bad­sai­son kom­plett abge­las­sen und die Becken sowie die kom­plet­te Tech­nik wer­den auf­wen­dig gereinigt.“

Los geht’s im Kreuz­stein­bad am Sonn­tag um 10 Uhr – Ende des Hun­de­ba­de­tags ist um 17 Uhr. Der Ein­tritt für Zwei­bei­ner ist wie schon in der Ver­gan­gen­heit gra­tis; die Stadt­wer­ke freu­en sich natür­lich auch auf Besu­cher, die kei­nen eige­nen Hund haben. Vier­bei­ner zah­len 2,80 Euro. „Die Ein­nah­men des Hun­de­ba­de­tags wer­den die Stadt­wer­ke Bay­reuth ver­dop­peln und an den Tier­schutz spen­den“, sagt Uwe Kasel.