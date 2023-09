Schwin­del­an­fall im Auto

Hoch­stadt am Main. Am Frei­tag­nach­mit­tag fuhr eine 55-Jäh­ri­ge mit ihrem Mer­ce­des auf der B173 von Hoch­stadt am Main in Rich­tung Trieb. Weil sie plötz­lich einen Schwin­del­an­fall erlitt, kam sie von der Fahr­bahn nach links ab, fuhr gegen die Leit­plan­ke und kam zum Still­stand. Glück­li­cher­wei­se herrsch­te im sel­ben Moment kein Gegen­ver­kehr, sodass es zu kei­ner Gefähr­dung ande­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer kam. Die Frau wur­de eben­falls nicht ver­letzt. An dem Pkw und der Leit­plan­ke ent­stand aller­dings ein Sach­scha­den von ca. 11.000 Euro.

Straf­tä­ter in Gewahr­sam genommen

Red­witz a.d. Rodach. Am Frei­tag­nach­mit­tag woll­te ein 39-Jäh­ri­ger einen Super­markt mit einer Fla­sche Schnaps ver­las­sen, wur­de aber recht­zei­tig von einer Ange­stell­ten ange­spro­chen, sodass er die Fla­sche ste­hen ließ. Aller­dings nahm er sich dann noch eine Karot­te aus der Abla­ge und aß die­se. Da der 39-Jäh­ri­ge auch in eine kör­per­li­che Aus­ein­an­der­set­zung ver­wickelt war und stark alko­ho­li­siert war, wur­de er durch die Poli­zei in Gewahr­sam genom­men, um sei­nem wei­te­ren Trei­ben Ein­halt zu gebieten.

Hand­brem­se vergessen

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­mor­gen stell­te eine 28-Jäh­ri­ge ihren Pkw am Park­platz einer Bank in Seu­bels­dorf ab. Da sie ver­ges­sen hat­te die Hand­brem­se anzu­zie­hen, roll­te der Pkw rück­wärts gegen ein Zelt. Da sich die 28-Jäh­ri­ge sofort bei der Poli­zei mel­de­te, wur­de sie ledig­lich münd­lich ver­warnt. An dem Pkw und dem Zelt ent­stand ein Sach­scha­den von 1.200 Euro.

Uner­laubt von der Unfall­stel­le entfernt

Weis­main. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag befuhr ein 38-Jäh­ri­ger mit sei­nem Ford eine Orts­ver­bin­dungs­stra­ße bei Weis­main. Bei einer schar­fen Links­kur­ve fuhr er gera­de­aus, durch­schlug die Schutz­plan­ke und über­schlug sich, bis der Ford in der dor­ti­gen Wie­se zum Lie­gen kam. Da sich der 38-Jäh­ri­ge von sei­nen Eltern an der Unfall­stel­le abho­len ließ und erst vie­le Stun­den spä­ter den Unfall bei der Poli­zei mel­de­te, erwar­tet ihn nun eine Anzei­ge wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort. Der Fah­rer wur­de im Brust- und Gesichts­be­reich ver­letzt. Bei dem Unfall ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt ca. 16.000 Euro.

Streit­lu­stig im Stadtgebiet.

Lich​ten​fels​.In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag zog ein 25-Jäh­ri­ger durchs Stadt­ge­biet und geriet an meh­re­ren Ört­lich­kei­ten mit dem dor­ti­gen Sicher­heits­per­so­nal in Streit. Einem eigent­lich Unbe­tei­lig­ten, der an einer Ört­lich­keit schlich­tend ein­grei­fen woll­te, ver­such­te er im Nach­gang mit dem Wurf einer Fla­sche zu ver­letz­ten, ver­fehl­te die­sen jedoch. Dem stark alko­ho­li­sier­ten Aggres­sor wur­de durch die Poli­zei ein Platz­ver­weis erteilt und ihn erwar­tet nun ein Strafverfahren.