Unfäl­le

Forch­heim. Am Sams­tag gegen 10:15 Uhr miss­ach­te­te der 31-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer die Vor­fahrt eines von links kom­men­den 43-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rers in der Schüt­zen­stra­ße Ecke Hain­brun­nen­stra­ße. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand Blech­scha­den in Höhe von ca. 6000 EUR.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Zeit vom 05.09. bis 16.09. wur­de am Selt­s­am­platz ein Son­nen­schirm und ein Fahr­rad auf einem Pri­vat­grund­stück beschä­digt. Der Scha­den liegt hier geschätzt bei ca. 350 EUR. Hin­wei­se über ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim ent­ge­gen (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. In der Bam­ber­ger Stra­ße gegen 22:00 Uhr gerie­ten ein 22-Jäh­ri­ger und ein 23-Jäh­ri­ger anein­an­der. Wäh­rend die­ser Aus­ein­an­der­set­zung zer­brach der 22-Jäh­ri­ge eine Fla­sche und ging damit auf den Kon­tra­hen­ten los. Glück­li­cher­wei­se konn­te die­ser den Angriff abweh­ren und wur­de nur leicht ver­letzt. Noch vor dem Ein­grei­fen der Poli­zei hat­te der Täter die zer­bro­che­ne Fla­sche weggeworfen.

Die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men. Wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me belei­dig­te der Täter noch einen der ein­ge­setz­ten Polizeibeamten.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (Tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Am Sams­tag zwi­schen 07:00 Uhr und 18:30 Uhr wur­de die Umzäu­nung eines Fir­men­ge­län­des am Ber­tels­wei­her mut­wil­lig beschä­digt. Der Scha­den wird auf ca.200 EUR geschätzt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.