Forch­heim. Ein 55-Jäh­ri­ger geriet am Frei­tag um 10:15 Uhr in der Bam­ber­ger Stra­ßen auf Höhe der Von-Ket­te­ler-Stra­ße mit sei­nem Pkw Kia auf die Gegen­fahr­bahn, streif­te dort den Pkw Saic einer 68-Jäh­ri­gen und über­fuhr zwei Ver­kehrs­schil­der auf der dor­ti­gen Ver­kehrs­in­sel. Ins­ge­samt ent­stand dabei ca. 25200.- Euro Sach­scha­den. Ver­letzt wur­de niemand.

Forch­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag muss­te in der Bay­reu­ther Stra­ße Höhe Hain­brun­nen­stra­ße eine 56-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw Fiat ver­kehrs­be­dingt an der Ampel abbrem­sen. Ein nach­fol­gen­der 26-jäh­ri­ge Mann erkann­te dies zu spät und fuhr ihr mit sei­nem Pkw Seat auf. Durch den Zusam­men­stoß wur­de die Dame leicht ver­letzt und muss­te vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Am Fiat ent­stand 1500.- Euro und am Seat 500.- Euro Sach­scha­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unverletzt.

Forch­heim. Am Frei­tag, um 18:05 Uhr befuhr ein Sat­tel­zug die Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße stadt­ein­wärts und bog nach links in die Franz-Josef-Strauß-Stra­ße ab. Hier­bei beschä­dig­te er beim Abbie­ge­vor­gang den Blend­schutz der dor­ti­gen Fuß­gän­ger­am­pel und ver­ur­sach­te dadurch ca. 100.- Euro Sach­scha­den. Ohne sich um den Scha­den zu küm­mern fuhr er ein­fach wei­ter. Auf­merk­sa­me Zeu­gen konn­ten den Vor­fall beob­ach­ten und vom Auf­lie­ger das Kenn­zei­chen der Poli­zei mit­tei­len. Ermitt­lun­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flicht wur­den eingeleitet.

Eggols­heim. Am Frei­tag­früh stell­ten Mit­ar­bei­ter einer Fir­ma „In der Büg“ Ein­bruch­spu­ren an der Haus­tür fest. Offen­bar hat­te jemand im Ver­lauf der ver­gan­ge­nen Nacht ver­sucht gewalt­sam ins Gebäu­de ein­zu­drin­gen. Der dadurch ent­stan­de­ne Sach­scha­den wird mit ca. 2000.- Euro bezif­fert. Wer hier­zu im dor­ti­gen Bereich ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen machen konn­te, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 9191/7090–0 zu melden.

Eggols­heim. Ein Jugend­li­cher geriet am Frei­tag um 22:15 Uhr auf einem Flur­be­rei­ni­gungs­weg mit sei­nem Pedelec in eine Ver­kehrs­kon­trol­le, wobei bei ihm eine Alko­ho­li­sie­rung von 1,78 Pro­mil­le fest­ge­stellt wur­de. Sei­ne Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und bei ihm eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Er muss sich nun straf­recht­lich wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.