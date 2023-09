MEM­MES­L­DORF. Im Zeit­raum der ver­gan­ge­nen sie­ben Wochen wur­den zwei Anhän­ger des glei­chen Hal­ters mehr­mals beschä­digt. Die bei­den Anhän­ger stan­den jeweils in einer Park­bucht in der Josef-Fösel-Stra­ße / Am Giech­burg­blick. Ins­ge­samt wur­den drei Rei­fen zer­sto­chen. Ende August wur­den zudem bei einem Rei­fen die Rad­bol­zen gelöst. Ins­ge­samt ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 400,- Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

HIRSCHAID. Am Frei­tag, zwi­schen 07:00 und 15:00 Uhr, wur­de ein Pkw in der Elm­berg­stra­ße beschä­digt. Der schwar­ze BMW war am rech­ten Fahr­bahn­rand geparkt. Die Heck­schei­be des Pkws wur­de durch einen unbe­kann­ten Täter beschä­digt, so dass die Schei­be split­ter­te und ein Loch im Glas ent­stand. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land erbit­tet Täter­hin­wei­se unter der Tele­fon­num­mer 0951 / 9129 – 310.

STE­GAU­RACH. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag, gegen 00:30 Uhr, kam es in Ste­gau­rach in der Müh­len­dor­fer Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Ein 26-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer befuhr mit sei­nem VW die Müh­len­dor­fer Stra­ße in Rich­tung Müh­len­dorf, als er in einer Links­kur­ve allein­be­tei­ligt nach rechts von der Fahr­bahn abkam. Mit sei­nem Fahr­zeug prall­te der Mann mas­siv gegen ein Gebäu­de und ver­ur­sach­te gro­ßen Sach­scha­den. Der Fah­rer ver­letz­te sich hier­bei schwer und kam u. a. mit Ver­dacht auf Becken­frak­tur und wei­te­ren lebens­be­droh­li­chen Ver­let­zun­gen ins Kli­ni­kum Bam­berg. Da bei dem Fah­rer star­ker Alko­hol­ge­ruch wahr­nehm­bar war, wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Am Pkw, sowie am Gebäu­de ent­stand ein geschätz­ter Scha­den in Höhe von jeweils ca. 30.000,- Euro. Nach­dem Kräf­te des THW zur Begut­ach­tung des Gebäu­de­scha­dens vor Ort waren, wur­de das betrof­fe­ne Gebäu­de teil­wei­se gesperrt.