Dieb­stäh­le

OBER­HAID. Eine 58-jäh­ri­ge Kun­din eines Super­mark­tes in der Stra­ße „Gra­ben­see“ ließ am Frei­tag, gegen 19:00 Uhr nach dem Bezahl­vor­gang ihr Mobil­te­le­fon samt Doku­men­ten an der Kas­se lie­gen. Als sie ca. 5 Minu­ten spä­ter dies bemerk­te, waren die Gegen­stän­de bereits durch einen Unbe­kann­ten ent­wen­det wor­den. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Kör­per­ver­let­zun­gen

HALL­STADT. Reni­ten­ter „Schwarz­fah­rer“ ver­letzt Poli­zei­be­am­te. Ein 26-jäh­ri­ger Mann stieg am Frei­tag­abend in einen Lini­en­bus in der Miche­lin­stra­ße. Er wur­de vom Bus­fah­rer auf­ge­for­dert einen Fahr­schein vor­zu­zei­gen oder einen Neu­en für 2,80 € zu lösen. Bei­des ver­wei­ger­te der Mann, setz­te sich in den Bus und woll­te die­sen nicht mehr ver­las­sen, sodass der Bus­fah­rer die Poli­zei rief. Auch auf Auf­for­de­rung der Poli­zei­be­am­ten wei­ger­te sich der alko­ho­li­sier­te Mann, zu gehen, sodass er schließ­lich aus dem Bus ver­bracht wer­den muss­te. Hier­bei wehr­te er sich vehe­ment und klam­mer­te sich mit Armen und Bei­nen an diver­se Hal­te­stan­gen. Die Poli­zei­be­am­ten muss­ten den Mann schließ­lich mit Zwang aus dem Lini­en­bus beför­dern, wobei er um sich trat und ver­such­te die Beam­ten zu bei­ßen. Ein Poli­zei­be­am­ter wur­de bei dem Vor­fall leicht ver­letzt. Der Mann, wel­cher bereits in der Ver­gan­gen­heit viel­fach wegen Erschlei­chen von Lei­stun­gen auf­fäl­lig war, wur­de schließ­lich auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg vor­läu­fig fest­ge­nom­men. Er wird dem Haft­rich­ter vor­ge­führt und muss sich nun wegen diver­ser Straf­ta­ten, u.a. Tät­li­chen Angriff auf Voll­streckungs­be­am­te, Kör­per­ver­let­zung und Erschlei­chen von Lei­stun­gen verantworten.