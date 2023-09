Tra­di­tio­nell fin­det der offi­zi­el­le Start­schuss der Wein­le­se in Ober­fran­ken im Wein­an­bau­ge­biet der Gemein­de Ober­haid im Orts­teil Unter­haid statt.

Vor kur­zem wur­de der sym­bo­li­sche Auf­takt im Wein­gut Popp, eines der klein­sten Wein­gü­ter mit ca. 0,5 ha, durch­ge­führt. Dort wer­den im Neben­er­werb die Reb­sor­ten Sil­va­ner, Bac­chus und Domi­na ange­baut. Etwa sie­ben Hekt­ar Wein­an­bau­flä­che liegt auf dem Gebiet der Gemein­de Ober­haid, direkt an der Schnitt­stel­le zwi­schen Bier-und Weinfran­ken im öst­lich­sten Anbau­ge­biet Fran­kens. Ober­haids Bür­ger­mei­ster Car­sten Jonei­tis konn­te zum Start der Wein­le­se in die­sem Jahr neben der Frän­ki­schen Wein­kö­ni­gin Eva Brock­mann, Anna-Lena Werb, Wein­prin­zes­sin des Abt-Degen-Wein­tals sowie des­sen Vor­sit­zen­den Tho­mas Sta­del­mann, Bam­bergs Land­rat Johann Kalb und Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml begrü­ßen. Dane­ben waren auch Ober­hai­der Gemein­de­rä­te, Win­zer­kol­le­gen und aus der Part­ner­ge­mein­de Ober­hain (Thü­rin­gen) Bür­ger­mei­ster Ingo Kir­sten gekommen.

Ober­haids Bür­ger­mei­ster freut sich sehr, dass die Wein­kul­tur vor Ort auch mitt­ler­wei­le durch jun­ge Win­zer wei­ter­ge­führt wird. Man set­ze ver­stärkt auf Qua­li­tät. Wich­tig war die Ent­schei­dung des Gemein­de­ra­tes aus dem Jahr 2015, dem Bei­tritt zum Abt-Degen-Wein­tal zu voll­zie­hen. Man habe damit auch einen star­ken Part­ner an sei­ner Sei­te. Auch in der Genuss­re­gi­on Ober­fran­ken und im Land­kreis Bam­berg., so Bam­bergs Land­rat, sei man sehr stolz auf das Wein­an­bau­ge­biet mit sei­nen urge­müt­li­chen Heckenwirtschaften.

Das her­aus­ra­gen­de Wet­ter der ver­gan­ge­nen Wochen ver­spricht einen aus­ge­zeich­ne­ten Jahr­gang. Selbst die Ehren­gä­ste konn­ten sich über den Frucht­ge­halt der Wein­trau­ben überzeugen.