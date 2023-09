Geld­se­gen für Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne – 2023 wird die Sport­för­de­rung ver­dop­pelt und ein ein­ma­li­ger Ener­gie­ko­sten­zu­schuss gezahlt

Die Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne im Land­kreis Bam­berg dür­fen sich freu­en: Land­rat Johann Kalb hat zu Wochen­be­ginn 123 För­der­be­schei­de unter­zeich­net, mit denen die ver­dop­pel­te Sport­för­de­rung und der ein­ma­li­ge Ener­gie­ko­sten­zu­schuss für 2023 zur Aus­zah­lung gebracht werden.

„Ich bin dem Frei­staat Bay­ern und unse­rem Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann sehr dank­bar, dass er unse­re Ver­ei­ne und deren wert­vol­le ehren­amt­li­che Arbeit in Kri­sen­zei­ten beson­ders unter­stützt“, so der Bam­ber­ger Landrat.

Wur­den im Jahr 2022 noch rund 211.000 Euro als pau­scha­le Sport­be­triebs­för­de­rung an 123 gemein­nüt­zi­ge Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne im Land­kreis Bam­berg aus­ge­zahlt, so sind dies für das Jahr 2023 exakt 421.806 Euro. Zusätz­lich erhal­ten knapp 90 Sport­ver­ei­ne, die gestie­ge­ne Ener­gie­ko­sten für ihre Sport­stät­ten nach­ge­wie­sen haben, in Sum­me 122.844 Euro ein­ma­li­ge Energiekostenzuschüsse.