Die Pfle­ge von Men­schen mit Demenz stellt Ange­hö­ri­ge vor gro­ße Her­aus­for­de­run­gen. Die Krank­heit bringt nicht nur kör­per­li­che, son­dern auch gei­sti­ge Ver­än­de­run­gen mit sich, die eine inten­si­ve Betreu­ung erfor­dern. Ange­hö­ri­ge brau­chen Hil­fe und Rat. Des­halb bie­tet die Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH anläss­lich des Welt-Alz­hei­mer­ta­ges am Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber 2023, von 15 Uhr bis 18 Uhr eine Tele­fon­be­ra­tung an.

„Wir sehen unse­ren Auf­trag nicht nur in der Kli­nik, son­dern auch dar­über hin­aus in der Regi­on. Ange­hö­ri­ge von Men­schen mit Demenz sind stark gefor­dert und wis­sen oft nicht, wie sie mit den Ver­än­de­run­gen umge­hen sol­len. Hier set­zen wir an, bestär­ken die Ange­hö­ri­gen und geben ihnen prak­ti­sche Mög­lich­kei­ten an die Hand“, sagt Ste­fa­nie Kur­rent, die die Bera­tung orga­ni­siert. Sie ist pfle­ge­wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin an der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH.

Die Bera­tung am Tele­fon ist anonym und dis­kret. Für vie­le Ange­hö­ri­ge ist das wich­tig, da sie sich oft schä­men oder unsi­cher sind, über ihre Pro­ble­me zu spre­chen. Zum ande­ren ist sie zeit­lich fle­xi­bel. Oft­mals haben Ange­hö­ri­ge von Men­schen mit Demenz wenig Zeit, um per­sön­lich einen Bera­tungs­ter­min wahrzunehmen.

Die Experten/​Expertinnen, die an die­sem Tag zwi­schen 15 und 18 Uhr am Tele­fon bera­ten, sind:

Ange­li­ka Pastor: Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin, Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­kraft, Pfle­ge Dual B.Sc., Mit­ar­bei­te­rin Stab­stel­le Pflegewissenschaft

Tele­fon 0921 400–752670

Ste­fa­nie Kur­rent: Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge­rin, Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­kraft, Health: Ange­wand­te Pfle­ge­wis­sen­schaft B.Sc., Mit­ar­bei­te­rin Stab­stel­le Pflegewissenschaft

Tele­fon 0921 400–752674

David Horn: Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ger, Geron­to­psych­ia­tri­sche Fach­kraft, Mit­ar­bei­ter Stab­stel­le Pflegewissenschaft

Tele­fon 0921 400–752672

Sie sind erfah­re­ne Fach­kräf­te, die über ein fun­dier­tes Wis­sen in der Demenz­pfle­ge ver­fü­gen. Sie kön­nen den Ange­hö­ri­gen wert­vol­le Tipps und Rat­schlä­ge geben, wie sie mit den Her­aus­for­de­run­gen des All­tags umge­hen kön­nen. Dabei geht es nicht nur um prak­ti­sche Fra­gen, wie bei­spiels­wei­se die rich­ti­ge Ernäh­rung oder die Gestal­tung des Wohn­raums, son­dern auch um den Umgang mit demenz­er­krank­ten Men­schen und die Bewäl­ti­gung von emo­tio­na­len Belastungen.