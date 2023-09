BAM­BERG. Am Sonn­tag­nach­mit­tag stürz­te ein Klein­flug­zeug am Flug­platz Bam­berg-Brei­ten­au ab. Der Pilot wur­de schwer ver­letzt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt. Gegen 13.45 Uhr gin­gen bei der Poli­zei Ober­fran­ken meh­re­re Mit­tei­lun­gen über ein abge­stürz­tes Flug­zeug am Flug­platz Bam­berg-Brei­ten­au ein. Poli­zei, Feu­er­wehr und Ret­tungs­dienst kamen mit einem Groß­auf­ge­bot vor Ort. Nach der­zei­ti­gem Stand der Ermitt­lun­gen stürz­te die Maschi­ne beim Start ab. Nach dem Absturz fing das Flug­zeug Feu­er. Der Brand wur­de von der Feu­er­wehr zügig gelöscht. Der Pilot konn­te zuvor schwer­ver­letzt aus dem Wrack gebor­gen wer­den. Er wur­de mit einem Ret­tungs­hub­schrau­ber zur wei­te­ren Behand­lung in ein Kran­ken­haus gebracht. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat noch vor Ort die Ermitt­lun­gen zur Absturz­ur­sa­che in Abspra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg über­nom­men. Der­zeit gehen die Ermitt­ler von einem Unfall­ge­sche­hen aus. Spe­zia­li­sten der Bun­des­stel­le für Flug­un­fall­un­ter­su­chung unter­stüt­zen auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg die Ermitt­lun­gen. An der Cess­na ent­stand ein Sach­scha­den von zir­ka 200.000 Euro. Der Flur­scha­den wird auf einen mitt­le­ren vier­stel­li­gen Betrag geschätzt.